«الإطفاء» أغلقت شركات مصاعد غير معتمدة

وطن النهار

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام بان فرق التفتيش لقطاع الوقاية قامت بإغلاق عدد من شركات تركيب وصيانة المصاعد في معرض بيتك للتصميم والبناء المقام بأرض المعارض الدولية في ضاحية مبارك العبدالله «غرب مشرف» وذلك لعدم حصولها على ترخيص واعتماد من قبل الاطفاء العام لمزاولة نشاط المصاعد.

وتواصل قوة الاطفاء حملاتها التفتيشية لضمان تحقيق الامن المجتمعي والحفاظ على الارواح والممتلكات.

من جهة اخرى، تمكن رجال الاطفاء من التعامل مع حادث سقوط كبينة مصعد في منطقة جابر العلي من الدور الثاني الى الارضي وأصيب على اثرها شخص باصابات متفرقة وتم نقله الى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء انه ورد بلاغ الى ادارة العمليات المركزية يفيد عن سقوط كبينة مصعد في منزل في منطقة جابر العلي، مشيرة الى ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرقة اطفاء من مركز البيرق الى موقع البلاغ وعند وصول الفرقة تبين سقوط كبينة المصعد في المنزل من الدور الثاني الى الارضي ونتج عنه اصابة شخص وتم التعامل مع الحادث وتسليم المصاب الى الطوارئ الطبية.

