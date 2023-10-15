وطن النهار

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قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الشؤون الثقافية سلمان هزاع الديحاني إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رفعت شعار الاهتمام بالجوانب الحياتية، بالإضافة إلى الجانب الدعوي وذلك بهدف الوصول الى مجتمع متماسك يسوده الاستقرار والأمن الأسري ما يدفع وزارة الأوقاف الى تدشين أكاديمية الحياة الزوجية للاستشارات والتدريب.

وأضاف الديحاني أن الرؤية التي تسعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الى تحقيقها في تدشين مشروع أكاديمية الحياة الزوجية للاستشارات والتدريب هي إنها تحرص على التميز في التأهيل الزواجي والصدارة في الاستشارات الاسرية وفق مفاهيم الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى الوعي نحو الاستشارات الزواجية لدى جميع أطياف المجتمع الكويتي وذلك من خلال تحقيق القيم المتمثلة في التميز والابداع، والشفافية والمصداقية، والشراكة المجتمعية، والمنهج الشرعي، وأخيراً السرية والخصوصية.

وبين الديحاني أن مشروع أكاديمية الحياة الزوجية للاستشارات والتدريب يشكل أهمية شديدة للمجتمع الكويتي بوجه عام، بما في ذلك الفرد والأسرة، فهذا المشروع يعمل على تحقيق أهداف وقائية وأهداف علاجية بما يضمن كفاءة الاسرة ليس فقط من منظور التربية والنشء فإنها أيضا تستهدف بإيجاد حلول للمشكلات الزوجية والاسرية ومن مثل هذه المشكلات الطلاق، العنف الاسري، الانفصال النفسي بين أفراد الاسرة، لافتاً إلى أن الفئة المستهدفة هم المقبلون على الزواج، والمتزوجون، والموشكون على الطلاق، والمطلقون، والارامل.

وعدد الديحاني أهداف مشروع الأكاديمية في تكوين أسرة صالحة على أسس متينة وقوية تسهم في إنشاء مجتمع صالح، تأكيد معنى وسطية الإسلام في كل شؤون الاسرة ليتحقق السكن والرحمة كما بيَّن القرآن الكريم، تقديم النصح والإرشاد للمقبلين على الزواج من الجنسين، وقاية الاسرة الكويتية من المخاطر التي تهدد استقرارها ومساعدتها على حل هذه المشكلات التي تواجهها، الحد من معدلات الطلاق، نشر وترسيخ القيم والسلوكيات الإسلامية المرتبطة بالأمور الزوجية والاسرية، نشر الوعي الاسري والثقافة الاسرية في المجتمع بالأساليب المختلفة، إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في الشأن الاسري، تعزيز الروابط الاسرية في المجتمع الكويتي.

وأشار إلى أن مخرجات ومنتجات مشروع الاكاديمية عديدة منها: استشارات أسرية، ودورات تدريبية، ومحاضرات، ومؤتمرات، وملتقيات، وحلقات نقاشية وندوات، حملات توعوية، وبحوث ودراسات أسرية، ومواد إعلامية توعوية متخصصة في الجانب الاسري «مرئية وسمعية ومقروءة» تطبيقات إلكترونية، بالإضافة إلى أن القيمة المضافة للأكاديمية ومنتجاتها هي أن خدماتها متاحة لجميع أطياف المجتمع وتبنى الاكاديمية رؤاها وجميع ما يصدر عنها على أسس شرعية وعلمية واجتماعية، وتقدم أيضا أبحاث واستشارات باللغة العربية والانجليزية، وتمثل الكويت بالمؤتمرات داخليا وخارجياً.

وأوضح الديحاني إلى أن السياسات العامة للأكاديمية هي الدور الإصلاحي والتنموي للأسرة، وأن الشريعة هي أول مصادر المعرفة المعتمدة في الاكاديمية، وتقديم دورات تدريبية في المجالات الزواجية، وأنها لا تتبنى أي طرح لم يثبت علمياً أو يخالف مبادئ شريعتنا الإسلامية، وترتكز الاكاديمية في أهم أعضاء الاسرة وهم ركناها الزوج والزوجة.

