وزير التجارة: القضايا العروبية لا تتجزأ

وطن النهار

أكد وزير التجارة والصناعة محمد العيبان أن موقف الكويت في القضايا الانسانية والعروبية ثابت لا يتغير.

وقال العيبان خلال تواجده في اعتصام تضامني مع فلسطين في ساحة الإرادة أن موقف الكويت لا يقبل الحياد في مثل هذه القضايا، مبيناً أن تواجده في الاعتصام امتداد وتأكيد على موقف الحكومة المعلن.

وأضاف «الشعب الكويتي شعب حر وأبي.. ووقفة اليوم رمزية تحمل العديد من المشاعر والقيم».

وكان مئات المواطنين والمقيمين نظموا مساء الجمعة في ساحة الارادة وقفة تضامنية مع الفلسطينيين، و«دعما للمقاومة الفلسطينية أمام الاحتلال الإسرائيلي».

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تندد «بالعدوان الصهيوني على الأشقاء في فلسطين، تطالب بوقف القتال وحماية الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة». وأكد المشاركون في كلماتهم أن «فلسطين كانت وستبقى قضية العرب والمسلمين المركزية، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع حرب إبادة من جانب قوات الكيان الصهيوني المحتل». وطالبوا «بضرورة مناصرة الفلسطينيين ومساعدتهم لاستمرارهم في الدفاع عن أرضهم امام مغتصبها الغاشم».

