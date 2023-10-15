«وقفة مواساة» للمعلمين الفلسطينيين

وطن النهار

نظمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وقفة مواساة مع المدرسات والمدرسين الفلسطينيين العاملين في مدارس الكويت، ممن فقدوا ذويهم وأسرهم في القصف الصهيوني الجائر على قطاع عزة، حيث تلقوا التعازي على المصاب الأليم في مقر الجمعية.

في سياق متصل، وقعت 40 جمعية نفع عام بيانا مشتركا متضمنا «رسالة إلى العالم أجمع» للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني، أكدوا فيه على «الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني ومساندته وصولا إلى حصوله على كامل حقوقه في وطنه المحتل». وقالت الجمعيات في الرسالة: «يشهد قطاع غزة الصامد منذ سنوات طويلة، خاصة في العقدين الأخيرين سلسلة اعتداءات وحشية نتجت عنها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. فبعد 75 عاما على قيام الكيان الصهيوني فوق مساحات كبيرة من أرض فلسطين - هذا الكيان الذي تأسس على المذابح والدماء، مع اقتلاع من بقي حيا من أصحاب الأرض الأصليين - في واحدة من أبشع أشكال الاستعمار في العالم».

وأضافت «استمرارا لخيار الكفاح المستمر من أجل الحرية، قامت قبل أيام قوى المقاومة الفلسطينية بإطلاق عملية «طوفان الأقصى» بما تحمله التسمية من دلالات رمزية في أمتنا، كرد على وحشية الكيان الغاصب»، مؤكدة «نحن الموقعين أدناه، من منظمات المجتمع المدني الكويتية نبعث بهذه الرسالة الى العالم أجمع مؤكدين على موقفنا الشعبي والرسمي المبدئي في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني ومساندته وصولا إلى حصوله على كامل حقوقه في وطنه المحتل». وشددت الجمعيات في رسالتها على أننا «لا نستطيع أن ننسى أو نغفر وحشية وهمجية النظام الاستعماري الاستيطاني تجاه الشعب الفلسطيني من مصادرة الأراضي وهدم البيوت وقتل المتظاهرين المدنيين - بمن فيهم الأطفال العزل - وإجراء مداهمات ليلية على بيوت السكان، واعتقال المئات من المدنيين الى أجل غير مسمى، دون أدني مراعاة للمواثيق الإنسانية والأعراف الدولية. فنحن إذ نبعث بهذه الرسالة إلى أطياف العالم الحر كافة، نؤكد تضامننا في المقام الأول مع الشعب الفلسطيني الذي لا يمكن تجاهل معاناته، والذي يلهمنا بمقاومته وصموده في ظل النظام الاستعماري الفاشي، ونعلن التزامنا بالعمل الجاد بكل الوسائل الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لضمان حرية الشعب الفلسطيني وحصوله على كامل حقوقه وحتى تحرير الأراضي الفلسطينية وأن تعود فلسطين عربية وعاصمتها القدس الشريف». ودعت الجمعيات في بيانها «المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية، وخاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وهدم البيوت وبناء المستعمرات».

