أكاديمية سعد العبدالله الأمنية أقامت يوماً رياضياً

وطن النهار

حرصاً من المؤسسة الأمنية على تسخير جميع الامكانات لتحقيق أفضل النتائج على صعيد تعليم وتدريب وتأهيل ورفع قدرات طلبة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، بتدريبات ميدانية عدة خاصة لرفع مستوى اللياقة البدنية وقدرة التحمل والتحلي بالثقة ورفع الروح المعنوية لدى الطلاب، أقامت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية إلى يوماً رياضياً وعملياً لطلبتها «معهد الشرطة» بتنظيم من ادارة التدريب التخصصي لقطاع الأمن الخاص في معسكر قوات الأمن الخاصة ويتضمن العديد من التدريبات العسكرية والمسابقات الأمنية وذلك حرصاً على استيعاب جميع المهارات القتالية والمعلومات الأمنية.

