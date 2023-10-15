«الرسالة الإنسانية» زارت سفارة فلسطين تضامناً مع غزة

وطن النهار

«لن نخرج من أرضنا. إما التحرير وإما الاستشهاد».. بهذه العبارة لرفض الهجرة مرة أخرى وإعادة ما حدث في عام 1948، عبر سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب رفضه خطة الاحتلال الصهيوني، جاء ذلك أثناء استقبال اعضاء مجلس إدارة جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية.

وفي تصريح لـ «النهار» أعرب طهبوب عن شكره وتقديره على الزيارة التي قام بها أعضاء مجلس جمعية الرسالة الإنسانية موجهاً تحياته الخالصة للسيد جواد أحمد بوخمسين ولعماد بوخمسين.

وقال: هذه الزيارة مهمة جداً بالنسبة لنا من حيث توقيتها ومن حيث الإعراب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في المحنة التي يمر بها.

وأضاف: هذا التضامن من غير المسبوق والوقفة الكويتية إلى جانب الشعب الفلسطيني ليست غريبة على الشعب الكويتي، لافتاً إلى أن الكويت عودتهم على مدار عشرات السنين سواء على مستوى الحكام المتعاقبين وحتى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، على نصرة قضية فلسطين منذ اللحظة الأولى من هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة المحاصر.

وأشار إلى التأييد الكبير الذي يلقاه الفلسطينيون من الكويت باطلاق حملة إغاثية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني وإلى ما قام به الهلال الأحمر الكويتي من هبة واسعة لنجدة قطاع غزة ، والبدء في تنفيذ عمليات الإغاثة هناك.

وتابع: لا ننسى الموقف الحكومي الرسمي بإصدار دولة الكويت عن طريق وزارة الخارجية بياناً مهماً جداً يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو ليس الأول، فالكويت تقف كتفاً إلى كتف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ولفت إلى أنه لا عبارات شكر تفي الكويت حقها سواء على المستوى الشعبي أو البرلماني أو الحكومي، فالكويت عضدنا الأول وهي بالنسبة لنا فلسطين.

وحول الدور الذي ستلعبه الكويت في مجلس حقوق الإنسان لإدانة ما يقوم به الاحتلال من جرائم بشعة ضد أهالي غزة المحاصرة، قال بداية أهنئ الكويت على انتخابها في مجلس حقوق الإنسان، ولا أعتقد أن الكويت تحتاج إلى خططنا من أجل حمل القضية الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان، لافتاً أن الكويت عندما كانت عضواً دائماً في مجلس الأمن، حملت القضية الفلسطينية من دون طلب من السلطة الفلسطينية.

وقال: عندما تكون الكويت حاضرة في أي محفل من المحافل الدولية فهذا يعني أن فلسطين هي الحاضرة فيها.

وأضاف: نحن متأكدون أننا في أيادٍ آمنة ما دامت الكويت عضواً في مجلس حقوق الإنسان.

وزاد: ولا بد أن الكويت لن تتوانى بأي شكل من الأشكال وستقوم بفضح انتهاكات الاحتلال أكثر من فضحه الفلسطينيون، وبالتالي فوجود دولة الكويت هو صمام أمان ونحن متأكدون بأنهم سيعملون كتفاً إلى كتف مع بعثة فلسطين في مجلس حقوق الإنسان لفضح جرائم الاحتلال.

وحول ما اذا كان هناك تواصل مع المدرسين الفلسطينيين الذين استشهد أهاليهم اثناء الاجتياح الاسرائيلي، أجاب: بداية أتقدم بالتعازي الحارة للمدرسين الفلسطينيين على استشهاد أهاليهم في هذا الاعتداء الغاشم والبربري والهمجي، مشيراً إلى زيارة هؤلاء لتقديم التضامن والعزاء، داعياً لهم بالصبر والسلوان بهذا المصاب الجلل.

وأضاف: وزارة التربية كانت سباقة في احتضان المدرسين الذين استشهد أهاليهم اثناء العدوان الغادر والتف حولهم الشعب الكويتي بطريقة غير مسبوقة، سواء كانت جمعيات نفع عام، او على المستوى الشعبي، لافتا الى ان السفارة تلقت اتصالات كثيرة من المواطنين الكويتيين، كما حضر اليها عدد كبير منهم ووقفوا الى جانب المنكوبين.

وحول الدور الذي يقوم به الدبلوماسيون الفلسطينيون في العواصم العالمية لفضح انتهاكات العدو الصيهوني، قال: لست فخوراً بوجودي في الكويت وانما شرف كبير لي بان امثل دولة فلسطين في الكويت التي ترى في فلسطين قضيتها الاولى وهذا ليس بالشيء الجديد او وليد الصدفة وانما يمتد على عشرات السنين والكويت تدعم فلسطين دون شرط وبشكل لا محدود وليس لها اي مصلحة بهذا الدعم.

واضاف: بالنسبة لسفرائنا في العواصم الغربية فهم يقومون بالدفاع عن قضيتنا العادلة، لافتا الى ان دبلوماسية الفلسطينيين من قطاع غزة فضحت ممارسات الاحتلال في مجلس حقوق الانسان.

واشار الى ان الدبلوماسيين الفلسطينيين يقومون بواجبهم على اكمل وجه بتوجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية الذي يقوم بكل ما هو ممكن لوقف الانتهاكات الاسرائيلية، لافتا ان الدبلوماسيين الفلسطينيين مؤهلون وأصحاب كفاءة.

وقال: نحن بحاجة الى الدعم العربي الدائم ولا نستطيع أن نستغني عن عمقنا العربي الاستراتيجي الداعم الاساسي لفلسطين، ومن دونه لن يستطيع الفلسطينيون الصمود، واضاف: التضامن الذي نراه سواء من دول عربية او دول اجنبية والمظاهرات التي خرجت في عواصم عالمية لدعم القضية الفلسطينية يعتبر تعزيزاً لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته على الأرض لمواجهة الاحتلال الغاشم.

المقدسات الإسلامية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الرسالة الانسانية حمد أبوحمد: حضرنا الى سفارة دولة فلسطين بالنيابة عن مجلس ادارة جمعية الرسالة الانسانية الوطنية لتقديم التأييد التام والمطلق بأحقية الشعب الفلسطيني للدفاع عن المقدسات الإسلامية وعن أرضه من جراء الهجوم الصهيوني.

واضاف: نقف اجلالا لصمود الشعب الفلسطيني الباسل ودفاعه عن ارضه وعرضه نتيجة الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها المحتل الصهيوني بقتل الأطفال والشيوخ والنساء، وتابع: موقفنا في جمعية الرسالة هو موقف قيادتنا والتفافنا حوله بإأن تكون قضية فلسطين هي القضية الاولى، لافتا الى ان الكويت ومنذ عقود احتضنت القضية الفلسطينية والوقوف مع هذه القضية سواء في المحافل الدولية أو الاقليمية او عربية او اسلامية.

وحول تقييمه للهيئة الجماهيرية وجمعيات النفع العام مع ما يحدث في فلسطين قال ابوحمد: تزامنت زيارتنا الى سفارة دولة فلسطين مع دخول الهلال الاحمر الكويتي الى دولة فلسطين الحبيبة والى غزة المحتلة الصامدة في وجه العدوان، وكان دور جمعيات النفع العام كبيرا جدا ولجمعية الرسالة الوطنية الانسانية دور ساهم مع الجمعيات الكويتية التي همها الوحيد دعم هذا الشعب والأسر التي تستحق الوقوف الى جانبها نظراً للتضحيات الجسام التي يقدمها هذا الشعب في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية التي لم ترع أي حرمة انسانية او دينية، فحتى بيوت الله هدمت وقصفت، مؤكدا ان الاحتلال لم يراع اي قيمة انسانية او اخلاقية ولا دينية.

وحول تنسيق جمعية الرسالة مع جمعية الهلال الاحمر في هذا الشأن، قال ابوحمد: كوننا نعمل تحت مظلة وزارة الشؤون وبالتالي هناك ضوابط ومعايير في قضية جمع التبرعات والتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر وتقديم اي تبرعات لهم، وهي الجهة المنوط بها الدخول الى هذه الاماكن، وتقديم المساعدات.

واضاف: من مسمى جمعية الرسالة الانسانية يكون لها دور مجتمعي على مستوى الدول العربية والاسلامية.

وحول ردود الافعال الفلسطينية تجاه موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية قال ابوحمد: من حسن الطالع ان يكون توجه الشعب الكويتي مع توجه قيادته والحكومة التي أخذت على عاتقها قضية فلسطين ان تكون قضيتها الاولى والشعب الكويتي بكل اطيافه ومشاربه، يؤكد هذه الوقفة تجاه قضية فلسطين العادلة وتجاه الشعب الصامد وتجاه مقدساتنا الدينية.

وأشار الى أن نتيجة الحصار الجائر لقطاع غزة وشعبها وقطع الماء والكهرباء والدواء والغذاء، ثار الشعب ولفت الى أن الكيان الصهيوني وقف عائقا ومحاصرا 2?5 مليون شخص، كما احتل أرض فلسطين، واستطاع الشعب الفلسطيني مقاومته بالحجارة ثم استطاعوا ان ينتقموا ويقصفوا المحتل.

وقال: لقد ذهل العالم بهذه المقاومة الباسلة التي سيكتب لها النصر ان شاء الله قريباً وسوف تشد الرحال الى هذه الاماكن الاسلامية والمقدسات.

العمل الخيري

وحول تمثيل مجلس الادارة للجمعية الذي يشمل مختلف الاعمار تضامناً مع الشعب الفلسطيني، أجاب ابو حمد: نحن نغرس في نفوس شبابنا حب العمل الخيري ونحن اخذنا على عاتقنا في الجمعية أن نغرس حب العمل الخيري في مختلف الفئات العمرية في المجتمع بجنسيه اناثاً وذكوراً.

تضامن جواد بوخمسين وعماد بوخمسين

نقل حمد بوحمد تحيات رئيس مجلس الادارة عماد جواد بوخمسين الذي لم يستطع الحضور نتيجة تواجده خارج البلاد، إضافة الى نقل تضامن السيد جواد بوخمسين.

وسام على الصدر

قال السفير رامي طهبوب إن الزيارة هي وسام على صدورنا وهذه الزيارة أسعدتنا، مؤكداً أن الكويت هي الفخر وهي أول من وقف الى جانبنا، واضاف: لقد فوجئت بوصول الهلال الأحمر الى قطاع غزة، وهي الجمعية الوحيدة والأولى التي استطاعت الوصول وبسرعة. وتابع: الكويت دائما ما تعطينا دفعة معنوية جديدة سواء في الصمود ومواجهة هذا الاحتلال.

إدانة واستنكار

المناقشات دارت عن صمود الشعب الفلسطيني ونظرة الشعب الى ما قامت به المقاومة من هجوم وارهاب العدو الذي لم يتعرض الى مثل هذه الهجمات منذ 1948. وقد سطر المشاركون بياناً أدانوا فيه ما تقوم به اسرائيل من انتهاكات وقتل للشعب الفلسطيني الأعزل، ومن جانبه اكد السفير طهبوب إيصال هذا البيان الذي وصفه بالشجاع الى القيادة الفلسطينية.

الوفد الزائر

حضر الى جانب نائب رئيس مجلس الادارة حمد بوحمد كل من أحمد القلاف أمين السر وموسى أبو هلال أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، د. أنور النقي ويوسف البناي و غازي القطان وعبدالله المجادي.