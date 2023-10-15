جمعية الإصلاح ثمَّنت قرار وقف الفعاليات الفنية دعماً لغزة

وطن النهار

ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د. خالد المذكور وقوف الكويت حكومة وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الصهيوني، وما يسفر عنه يومياً من قتل النساء والأطفال وتدمير البيوت والمساجد، ما يرقى بأن يكون جرائم منظمة ضد الإنسانية، ومواقف الكويت ضد هذه الجرائم الصهيونية ليست بمستغربة فقد عرفت بمناصرة القضية الفلسطينية العادلة، ووقوفها إلى جانب الأشقاء في العروبة والإسلام. وتوجه المذكور بالشكر إلى مجلس الوزراء على القرار الإنساني النبيل بوقف جميع الاحتفالات الفنية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وحداداً على أرواح الشهداء.

