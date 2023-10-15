طلال الخالد بحث التعاون الأمني مع السعودية

وطن النهار

عاد ‏رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد إلى البلاد قادما من المملكة العربية السعودية بعد زيارة رسمية على رأس وفد أمني التقى خلالها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد بحث خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني وتوسيع أفق التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأضافت أن الزيارة تناولت الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة والأمور ذات الاهتمام المشترك.

ووفق البيان أكد وزير الداخلية عمق العلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة زيادة التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية والتداعيات التي تشهدها المنطقة.

وقد بحث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في الكويت والسعودية إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود الشيخ طلال الخالد في مقر وزارة الداخلية السعودية. وحضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر الصباح وعدد من كبار المسؤولين بوزارتي الداخلية في الكويت والسعودية.

