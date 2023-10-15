السفير الإسباني: لا بديل عن الحل السلمي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

وطن النهار

اقام سفير اسبانيا لدى البلاد ميغيل مورو اغيلاراحتفالا بالعيد الوطني لبلاده، وقال في كلمة ألقاها خلال الحفل: تعد إسبانيا إحدى أقدم الدول القومية في العالم، حيث تتمتع بوجود مشترك ومثمر لأكثر من خمسة قرون، وهي أمة لها روابط تاريخية عميقة مع الدول الأميركية الإسبانية ومع بعض الدول الآسيوية والأفريقية أيضًا. والنتيجة هي مجتمع دول غني ثقافياً ونابض بالحياة على ضفتي المحيط الأطلسي وخارجه.

وزاد: في تاريخنا الطويل، فإن الإرث العربي ليس فقط جزءا من تراثنا، ولكنه حاضر أيضا في العديد من جوانب هويتنا الإسبانية.

وقال: لقد كتب المؤرخون صفحات كثيرة عن فترة وجود العرب في الأندلس الإسبانية، وكذلك عن فترات ازدهار التعايش والتسامح بين ما يسمى بالثقافات الثلاث في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر، في مدن مثل طليطلة أو قرطبة، قرطبة العربية. ولا بد لي من القول إننا، نحن الإسبان، فخورون جدًا بتلك الصفحات من تاريخنا، ونحن اليوم ندافع عن قيمتها ومعناها.

واضاف: والأكثر من ذلك في سياق الانفجار الرهيب الأخير للعنف المميت في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني والهجوم المدان تماما على المدنيين. نعتقد أنه لا بديل عن العودة، عاجلاً أم آجلاً، إلى أفق وآفاق للحل السلمي بين الأطراف على أساس المعايير الدولية والقرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتابع: إن الأحداث الفظيعة التي تتكشف في أجزاء مختلفة من العالم، مثل الحرب في أوكرانيا التي استمرت لفترة طويلة بالفعل، أو، كما نرى مرة أخرى، تلك التي تحدث هنا في الشرق الأوسط أو في أفريقيا، تذكرنا، مرة أخرى، هذه الأيام بأن الديناميات الدولية تسير بالفعل في طريق خاطئ، ولا يمكننا أن نتجاهل الصراعات المتقيحة والجروح المفتوحة لفترة طويلة، ونعتقد أنها سوف تختفي أو تتلاشى، كما يفعل السحر.

وذكر انه لا بديل معقولاً سوى العودة إلى النظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد، حيث يسود القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة على «قانون الغاب» والمنافسة الشرسة بين الدول.

وهي وصفة قديمة للكارثة. كما يعلمنا تاريخ الأم باستمرار المبادئ والقيم التي نتقاسمها مع الكويت، البلد الذي نتمتع معه بالفعل بتعاون سلس في المحافل الدولية، تهانينا لأصدقائنا الكويتيين على انتخابهم في وقت سابق من هذا الأسبوع لعضوية مجلس حقوق الإنسان.

واثنى على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكويت في الوقت الذي تتولى فيه إسبانيا رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر، حيث نحاول إعطاء دفعة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكويت، مع أحداث مثل المؤتمر الوزاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في عمان، والزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى الكويت، أو الموافقة الأخيرة في سبتمبر الماضي على بعض لوائح التأشيرات الأكثر انفتاحًا لمنطقة شنغن للكويتيين.

واشار السفير إلى أن السيناريو الدولي الحالي يدفع الجميع، دون أدنى شك، إلى التحول الضروري في مجال الطاقة نحو النموذج الأخضر المستقل، موضحا ان بلاده ملتزمة بلعب دور نشط في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، وهي مستعدة للتعاون مع الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في مواجهة التحديات البيئية.

