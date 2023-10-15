رئيس الوزراء اليمني: نقدر عالياً دور الكويت الإنساني البارز

وطن النهار

تلقى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور معين عبد الملك تناول العلاقات الثنائية وسبل توطيدها.

وأعرب رئيس الوزراء اليمني خلال الاتصال عن عميق الشكر والامتنان للكويت قيادة وحكومة وشعبا على ما تبذله من جهود لدعم الشعب اليمني.

ونوه بالدور البارز الذي تضطلع به الجمعيات الخيرية الكويتية في الجمهورية اليمنية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني وما تقوم به السلطات الكويتية من تسهيلات تجاه المواطنين اليمنيين المقيمين والعاملين في الكويت.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية موقف دولة الكويت الثابت والداعم للجمهورية اليمنية على جميع المستويات والهادف إلى إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في اليمن.

