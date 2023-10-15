«الهلال الأحمر» واصلت توزيع المساعدات في غزة

وطن النهار

واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس السبت حملة توزيع مساعداتها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من المواد الغذائية ووجبات يومية لدعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لـ «كونا» حرص الجمعية على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ومساندتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروفهم المأساوية الراهنة.

وقالت البرجس: إن برامج الجمعية تولي الساحة الفلسطينية اهتماما بالغا نظرا للأوضاع الإنسانية الصعبة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي خلف الكثير من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضافت أن هناك نقصا شديدا في المساعدات مع إغلاق كامل للمعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي وقطع كامل في الإمدادات لقطاع غزة مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الكويتي تواصل توزيع المساعدات من خلال فريقها في القطاع رغم الظروف الصعبة على الجميع هناك.

وذكرت أن فريق الجمعية استطاع توزيع الآلاف من الوجبات إضافة إلى السلال الغذائية، لافتة إلى أن الكويت تعد أول من قدم المساعدات الإنسانية للأشقاء في القطاع.

وأشارت إلى أن الجمعية ينسق حاليا وبشكل عاجل مع نظيريه الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لإدخال المساعدات الإنسانية بمجرد فتح المعابر لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

ونوهت بالدعم الكبير والمتواصل من المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء والقطاع الخاص لحملة (أغيثوا فلسطين) عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، لافتة إلى أن أهل الكويت جبلوا على دعم المحتاجين والضعفاء حول العالم.

