مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة دعماً للقضية الفلسطينية

الأولى

أبدى النواب تجاوباً واسعاً مع التوجه نحو تقديم طلب عقد جلسة خاصة دعما لغزة وتجريما وتقبيحا للكيان الصهيوني. وقال النائب حمد المدلج انه أعد هذا الطلب نظرا لما اصاب العالم من ضعف أممي وتواطؤ غربي وتردد اسلامي و عربي في قضية لا تقبل القسمة نصرة لأقصى العزة.. كرامةً لدماء غزة. وقال النائب شعيب شعبان: سأتقدم بطلب لطرح موضوع توقيع عقوبات على العلامات التجارية المحلية ووكلاء الشركات الدولية المتعاطفين مع الكيان الصهيوني. من ناحيته، قال النائب أسامة الزيد انه سبق أن تقدم باقتراح برغبة بتغليظ عقوبة كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني بإحالته إلى النيابة العامة. وجدد دعواته الى الإسراع بالموافقة على اقتراح تعديل القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني الصادر في 1964. إلى ذلك، وافق البرلمان العربي على مقترح الوفد الكويتي بإطلاق عنوان التضامن مع غزة على جلسته التي عقدت في القاهرة امس السبت.