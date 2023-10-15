وزير التجارة: القضايا العروبية لا تتجزأ

الأولى

أكد وزير التجارة والصناعة محمد العيبان أن مواقف الكويت في القضايا الإنسانية والعروبية لا تتجزأ.

وقال العيبان خلال تواجده في اعتصام تضامني مع فلسطين في ساحة الإرادة ان موقف الكويت لا يقبل الحياد في مثل هذه القضايا، مبينا ان تواجده في الاعتصام امتداد وتأكيد على موقف الحكومة المعلن.

واضاف العيبان: الشعب الكويتي شعب حر وأبي.. ووقفة اليوم رمزية تحمل العديد من المشاعر والقيم.

وكان مئات المواطنين والمقيمين نظموا مساء أول من أمس الجمعة في ساحة الارادة وقفة تضامنية مع الفلسطينيين، ودعما للمقاومة الفلسطينية أمام الاحتلال الاسرائيلي. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تندد بالعدوان الصهيوني على الاشقاء في فلسطين، وتطالب بوقف القتال وحماية الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة.

واكد المشاركون في كلماتهم ان فلسطين كانت وستبقى قضية العرب والمسلمين المركزية، وان الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع حرب إبادة من جانب قوات الكيان الصهيوني المحتل.

وطالبوا بضرورة مناصرة الفلسطينيين ومساعدتهم لاستمرارهم في الدفاع عن أرضهم أمام مغتصبها الغاشم.

