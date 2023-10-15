مصر تربط عبور الأميركيين بدخول المساعدات

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القاهرة- الوكالات: رفضت السلطات المصرية أمس السماح بدخول الذين يحملون الجنسية الأميركية إلى معبر رفح إلا في إطار اتفاق أشمل، يخفف من وطأة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الثامن.

وربطت مصر بين السماح بمرور الذين يحملون الجنسية الأميركية إلى أراضيها واتفاق يشمل إدخال المساعدات إلى غزة.

وكان عدد من حملة الجنسية الأميركية، ومعظمهم من الفلسطينيين قد وصلوا إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث انتظروا هناك ساعات عدة.

لكن هؤلاء عادوا أدراجهم مع تعذر دخولهم إلى المعبر.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد صرّح في وقت سابق، بأن بلاده تسعى إلى إخراج الأجانب من غزة عبر معبر رفح.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن الخطة كانت تقضي بفتح المعبر من الظهر حتى الخامسة مساء امس. وذكر المسؤول أن واشنطن والقاهرة توافقتا على فتح معبر رفح للأميركيين.

وقال المسؤول إن ما بين 500 إلى 600 مواطن أميركي في قطاع غزة تواصلوا مع السلطات الأميركية للحصول على معلومات بشأن مغادرة قطاع غزة. ولفت المسؤول الأميركي إلى أنه لا يعرف إذا كان بوسع أجانب آخرين مغادرة القطاع المحاصر.