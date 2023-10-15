الأحد 15 أكتوبر 2023 ,1 ربيع الآخرة 1445
رقم العدد:
5017
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عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
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خالد مظفر: سعيد بتمديد عروض مسرحية «المحترمين» في قطر... ما دام في قطر فأكيد... «محترمين»!
تائه
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