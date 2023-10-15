500 قيادي.. قيد التقاعد

الأولى

أكدت مصادر مطلعة أن أكثر من 500 وظيفة اشرافية وقيادية قيد الاحالة للتقاعد خلال الفترة المقبلة، في اطار توفير فرص للقيادات الشابة، مشددة على ان العدد مرشح للزيادة في ظل التطلعات التنموية ضمن رؤية 2040 والظروف الاقتصادية والمتغيرات العالمية والطفرات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وذكرت المصادر لـالنهار أن التوجهات الحكومية ترتكز على تسلم قيادات شابة دفة القيادة دون اخلال بالمخططات التنموية، مؤكدة ان الهدف تغيير الهيكل الاداري ليناسب تطلعات المستقبل.

وقالت انه لا وساطات في التسكين للوظائف وأن السيرة الذاتية هي عامل الحسم في تقلدها، موضحة أنه لا تدخل في عمليات التعيين ولا ترضيات في هذا الصدد، فالصالح العام هو العامل الرئيس فقط.

وفي اطار ذي صلة أكدت مصادر أن لجانا مختصة تواصل مراجعة شاملة لقرارات جوهرية صدرت خلال السنوات القليلة الماضية للتأكد من سلامتها وعدم اضرارها بالمال العام، ولا بسياسات ضبط النفقات وترشيد المصروفات المتبعة.

وقالت ان تعمد الاضرار بالمال العام لا يتم التهاون به على الاطلاق بل يتم التعامل معه فوراً وفقا للاطر القانونية ولا أحد فوق المحاسبة.