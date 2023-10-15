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«تنسيقية السلطتين» تحسم أولويات دور الانعقاد اليوم


تعقد اللجنة التنسيقية «النيابية- الحكومية» اجتماعا اليوم للتشاور حول الأولويات التشريعية بشكلها النهائي وعرضها على الجانب الحكومي من أجل التوافق على خارطة معلنة لدور الانعقاد المقبل.
مصدر برلماني أعرب لـ«النهار» عن تفاؤله بأن يفضي التنسيق والتعاون الحكومي- النيابي إلى دور انعقاد برلماني يعنى بمحاور ثلاثة هي المتقاعدون وتطوير التعليم والخدمات الصحية، إضافة الى خفض مدة رد الاعتبار وتعديل قانون الانتخاب وضوابط تعيينات القياديين. وقال من المرجح أن يصدر بشأن الأولويات النيابية بيان من أجل الشفافية مع الرأي العام وتعزيز رقابته على مؤسساته الدستورية.


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