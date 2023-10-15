جهات حكومية تحاصر الفساد برقابة سداسية

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ «النهار» أن جهات حكومية تعتمد رقابة سابقة ولاحقة على جميع المعاملات، حيث تقوم باتخاذ إجراءات محددة تتضمن: التعاون مع الجهات الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة ووزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع والمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية وشؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية.

وبينت أن تلك الجهات تقوم بتعزيز الشفافية والنزاهة لديها من خلال التشدد في تطبيق الرقابة السابقة واللاحقة على جميع معاملاتها للتأكد من صحة الإجراءات وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل وعقد اجتماعات تنسيقية للوقوف على مستجدات كل مرحلة بما فيها من سلبيات وإيجابيات والمقترحات لتدارك هذه السلبيات.

وقالت المصادر ان تلك الجهات قامت بتفعيل إدارة التفتيش والرقابة لديها بالهيكل التنظيمي وتعزيز مفاهيم المساءلة والشفافية لديها، بالإضافة إلى مراجعة شاملة لإجراءات التوظيف لديها للتأكد من تساوي الفرص بين المتقدمين.

وبينت أن تلك الجهات تتشدد في محاسبة المتسببين عن أي إهمال أو تقصير أو تعدٍ على المال وتابعت واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال تلك الحالات.

وأضافت أن تلك الجهات تستهدف العمل على دعم الحوكمة المؤسسية بما يتماشى وتوجهات الحكومة في هذا الخصوص والتي تعد نظاماً للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي، حيث يتم تحديد المسؤوليات والحقوق وتوضيح جميع القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل تلك الجهات.

