شواحن السيارات الكهربائية على طريق التنفيذ

مال وأعمال

أعاد وزير التجارة والصناعة محمد العيبان تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية والتي تتكون وفق المادة الأولى من القرار الوزاري من 21 جهة، برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة وعضوية عدد من الجهات من بينها: 6 أعضاء من هيئة الصناعة وممثلين من معهد الكويت للأبحاث وبلدية الكويت وممثل عن وزارة الكهرباء والبيئة ومؤسسة البترول ووزارة التجارة والإعلام والمرافق العمومية والإطفاء والجمارك.

ووفق المادة الثانية من القرار، فإن اللجنة تختص بما يلي: تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقاً لمسودة اللائحة الكويتية. وضع الحدود الدنيا الفنية الواجب الالتزام بها وضع خارطة طريق لأماكن شحن السيارات الكهربائية ودراسة وإعداد اللوائح الفنية الخاصة بالسيارات والدراجات والبقيات الكهربائية.

كما أصدر الوزير العيبان قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد والبناء برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، بعضوية 22 جهة مختلفة من بينهم ممثلون عن الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت وجهاز حماية المنافسة وغيرها من الجهات.

وأشار القرار أن اللجنة تختص بما يلي: وضع الخطط السنوية بمواصفات القطاع، مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات الفنية واللوائح القياسية، دراسة الكتب التي ترد للهيئة العامة للصناعة بأعمال اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد والبناء.

