التوسع في التقاعد مدروس.. لا تدخل ولا وساطات والهدف تنموي

مال وأعمال

أكدت مصادر مطلعة أن أكثر من 500 وظيفة اشرافية وقيادية قيد الاحالة للتقاعد في مؤسسات مختلفة تابعة للدولة خلال الفترة المقبلة، في اطار توفير فرص للقيادات الشابة والكفؤة، مشددة على ان العدد مرشح للزيادة في ظل التطلعات التنموية ضمن رؤية 2040 والظروف الاقتصادية والمتغيرات العالمية والطفرات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وذكرت المصادر لـ«النهار» أن التوجهات الحكومية ترتكز على تسلم قيادات شابة دفة القيادة التنموية الادارية دون اخلال بالمخططات التنموي، مشيرة الى ان عمليات التوسع في التقاعد مدروسة وفقا لمعطيات الوضع الوظيفي والخبرات المتوافرة، مؤكدة ان الهدف تغيير الهيكل الاداري ليناسب التطلعات المستقبل.

وقالت انه لا وساطات في التسكين للوظائف وأن السيرة الذاتية هي عامل الحسم في تقلد الوظائف الاشرافية والقيادية، موضحة أنه لا تدخل في عمليات التعيين ولا ترضيات في هذا الصدد فالصالح العام العامل الرئيسي وفقط. وتابعت ان اللجان المخولة بالاختيار والمشكلة بكفاءة هي فقط من لها قرار التقييم، مع ضمان التظلم من تلك القرارات وفقاً للأطر القانونية المنظمة، وهي المسؤولة امام القيادة لاختيار الكفاءات وفقا للخبرات التراكمية من جانب وسجل الانجاز من جانب اَخر، بالاضافة الي القدرة العلمية والعملية والمؤهلات الادارية.

وفي اطار ذي صلة أكدت مصادر أن لجان مختصة تواصل مراجعة شاملة لقرارات جوهرية صدرت خلال السنوات القليلة الماضية للتأكد من سلامتها وعدم اضرارها بالمال العام، ولا بسياسات ضبط النفقات وترشيد المصروفات المتبعة. وقالت ان تعمد الاضرار بالمال العام لا يتم التهاون به على الاطلاق بل يتم التعامل معه فوراً وفقا للاطر القانونية ولا أحد فوق المحاسبة.

