1.87 تريليون دولار ديوناً خطرة على شركات أميركية

مال وأعمال

حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، من أن الشركات الأميركية ذات درجة المضاربة تواجه مخاطر إعادة التمويل والتخلف عن سداد ديونها وسط ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وقدرة محدودة على الوصول إلى أسواق الائتمان. وأفاد التقرير الصادر عن الوكالة بأن الشركات ذات المخاطر العالية لديها ديون مستحقة بقيمة 1.87 تريليون دولار ما بين عامي 2024 و2028. ما يعد ارتفاعاً بنسبة 27% عما كان متوقعاً العام الماضي عند 1.47 تريليون دولار ما بين عامي 2023 و2027. وقال المحللون إن ارتفاع الديون المستحقة، ما يعكس ارتفاع آجال استحقاق التسهيلات الائتمانية المتجددة والقروض والسندات، يأتي وسط ضعف الاقتصاد الكلي وظروف الائتمان، مما يزيد احتمالات إعادة تمويل الشركات ومخاطر التخلف عن السداد. وأظهر التقرير أن موجة التخلف عن السداد بين المقترضين ذات درجة عالية المخاطر باتت مصدر قلق للمحللين والمستثمرين بعد أن شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة قوية لرفع أسعار الفائدة العام الماضي، إذ رفع الفائدة 11 مرة حتى الآن.