بورصة الكويت نظمت «يوم مديري الأصول المالية» في

مال وأعمال

نظمت بورصة الكويت، بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي» (HSBC)، البنك الاستثماري البريطاني المتعدد الجنسيّات وأحد أكبر البنوك الاستثمارية الأوروبية، «يوم مديري الأصول المالية» وذلك في مقر البنك في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاربعاء الماضي وجمعت الفعالية ممثلين من ثماني شركات استثمار كويتية مرخصة مع قطاع خدمات الاسواق والاوراق المالية التابع للبنك.

هذا وتضمنت المبادرة عرضاً مقدماً من عدد من كبار المديري التنفيذين في البنك لكل الشركات الكويتية المشاركة، والذي سلط الضوء على آخر التطورات والمستجدات لأسواق المال في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وإستراتيجية ورؤى البنك في التعامل مع تلك المستجدات، والدور الذي يقوم به البنك لتلبية احتياجات المستثمرين العالميين في الأسواق الخليجية خاصة. كما تم عقد اجتماعات فردية بين البنك وممثلي الشركات الكويتية لإيجاد فرص التعاون، وبحث سبل الاستفادة مما تقدمه الأطراف من خبرات وخدمات تصب في مصلحة المستثمرين.

هذا وقام البنك باختيار الشركات وفق معايير خاصة، وقد شارك في المبادرة كل من الشركة الكويتية للاستثمار، وشركة وفرة للاستثمار، والمركز المالي الكويتي، وشركة الاستثمارات الوطنية، وشركة بيتك كابيتال، وشركة كامكو للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية، بالإضافة إلى شركة الوطني للاستثمار.

وتعليقا على الحدث، قالت رئيس قطاع الاسواق في بورصة الكويت، نورة العبدالكريم: «نثمن التعاون القيم مع بنك ‹إتش إس بي سي› في تنظيم مبادرة «يوم مديري الأصول المالية». هذه المبادرة تساهم في بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات للاستفادة من التجارب بين البنك الاستثماري العالمي والشركات الاستثمارية الكويتية، ونسعى دائمًا إلى تعزيز الشراكات والتعاون لتلبية احتياجات المستثمرين في سوق المال الكويتي. ولا يسعني إلى أن أشكر «إتش إس بي سي» والشركات الكويتية المشاركة في هذه المبادرة.»

تهدف مبادرة «يوم مديري الأصول المالية» إلى تمكين الشركات الاستثمارية الكويتية من تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة مما تقدمة البنوك الاستثمارية العالمية الرائدة من منتجات وخدمات. كما تسعى بورصة الكويت إلى تعزيز فرص التعاون المشترك بما يسهم في جهود تطوير سوق المال الكويتي.

هذا ويشكل تنظيم المبادرات جزءاً من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على منظومة سوق المال وفقاً لاستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، حيث أطلقت البورصة العديد من المبادرات بالشراكة مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية، وذلك للمساهمة في مساعي تطوير السوق وتسليط الضوء على ما يقدمه من فرص للمجتمع الاستثماري الدولي. ومن خلال تفانيها الراسخ، تؤدي البورصة دورًا مهمًا في تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لسوق المال الكويتي.

