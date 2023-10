«برقان» ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا

مال وأعمال

أعلن بنك برقان أنّه احتل المرتبة 27 بين «الشركات الكبرى» ضمن قائمة «أفضل أماكن العمل في آسيا™ 2023»، وذلك من قبل مؤسسة «Middle East®Great Place to Work» (أفضل بيئة للعمل® في الشرق الأوسط). ويأتي هذا التقدير بعد تتويج البنك بشهادة «®Great Place to Work» (أفضل بيئة للعمل®) في مرحلة سابقة. وبهذا التكريم يكون بنك برقان أول من ينضمّ إلى السباق العالمي للحصول على لقب أفضل أماكن العمل، ومن خلال تتويجه بهذا اللقب على مستوى القارّة، يؤكّد البنك مكانته الراسخة في القطاع المصرفي ودوره في تعزيز بيئة العمل ورفع مستوى الكفاءة والأداء، إضافة إلى التزامه بالاستثمار في رأسماله البشري وتنمية قدرات موظفيه مدعوماً باستراتيجيته الشاملة والهادفة إلى الارتقاء بروح التعاون بين موظفيه.

وفي معرض تعقيبه على هذا التكريم المهم، قال فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي- الكويت بالوكالة في بنك برقان: «إنه لشرف عظيم أن ننال هذا الاعتراف المهم من قبل مؤسسة ®Great Place to Work (أفضل بيئة للعمل®) تقديراً لجهودنا المستمرة في الحفاظ على بيئة عمل صحية ومنتجة. وقياداتنا لا تدخر جهداً في ضمان حصول جميع موظفينا على الموارد اللازمة لتحسين أدائهم وتعزيز مسيرة تطورهم وتنميتهم، على الصعيدين المهني والشخصي. وبعد سنوات طويلة من التمسّك بقيمنا المتمثلة بالثقة والالتزام والتقدّم والتميز في جميع أقسام البنك وإداراته، نفتخر بنتائج هذه الجهود والوصول إلى بيئة عمل إيجابية تبرز أفضل ما لدى موظّفينا من كفاءات وقدرات، وتشكّل دافعاً لمواصلة تقديم تجربة مصرفية متطوّرة لعملائنا».

وأضاف: «إن استراتيجية بنك برقان الشاملة لتنمية رأس المال البشري قائمة في أساسها على الثقة بأنّ تمكين الموظّفين يوجّههم نحو دعم الآخرين والإسهام في تطورّهم، وهذا يؤكّد القناعة الراسخة بأهمية الحفاظ على بيئة عمل صحية لضمان استمرار نمو أعمال البنك والمضيّ قُدماً نحو المزيد من النجاحات والإنجازات». كما أوضح أن موظفي البنك الذين يتلقون المساعدة المعنوية والمهنية التي تضمن تطويرهم، هم أكثر الموظّفين اندفاعاً لمساعدة زملائهم في مكان العمل وأكثرهم اهتماماً بإنجاز مهامهم اليومية، كما إن أداءهم يرتقي باستمرار ولا حدود لإبداعهم.

واختتم عبدالله بأنّ تتويج البنك بشهادة أفضل بيئة للعمل يعتبر دافعاً أساسياً لتبادل الخبرات وتنشيط أدوات الإبداع والابتكار بين جميع الإدارات والمستويات الوظيفية، وهذا من شأنه ترسيخ ثقافة مشاركة المعرفة وتفعيل خطط التعاون والنمو المستدام.