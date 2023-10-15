تغطية اكتتاب زيادة رأسمال «سنام» بنسبة 279 %

مال وأعمال

أعلن وليد السميط - رئيس مجلس إدارة شركة سنام العقارية الانتهاء بنجاح من عملية اكتتاب زيادة رأسمال وأن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 279 % من المبلغ المستهدف البالغ قيمته 2?164 مليون دينار عن طريق طرح 21?64 مليون سهم بنسبة زيادة 27?63% من إجمالي رأسمال المصدر والمدفوع ليصل رأسمال الشركة إلى 10 ملايين دينار حيث امتدت فترة الاكتتاب من 24 سبتمبر إلى 12 أكتوبر الحالي من قبل المساهمين.

وفي هذا الشأن أشار وليد السميط أن الهدف من اكتتاب زيادة رأس المال هو دعم المركز المالي للشركة وفق الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الادارة وأن عائدات زيادة رأس المال ستوجه نحو تطوير أعمال الشركة لتعظيم عائداتها ومواصلة تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها المستقبلية، وأعرب عن تقديره لثقة المساهمين بما عكسته نتيجة الاكتتاب.

كما أوضح د. سليمان العبدالجادر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي سعادته بنجاح عملية الاكتتاب والاقبال الكبير من قبل المساهمين وأشار أن عملية الاكتتاب استوفت جميع الاجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار الاسهم، كما ثمن الرئيس التنفيذي لشركة سنام العقارية دور كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في نجاح عملية زيادة رأسمال كما توجه بالشكر لشركة المسار للإجارة والاستثمار - مستشار الاستثمار على إدارة عملية الاكتتاب بمهنية عالية.

«مايكروسوفت» أبرمت أكبر صفقة في تاريخ الألعاب

أعلنت شركة «مايكروسوفت» عن إتمام شراء شركة «أكتيفيجن بليزارد» في صفقة قيمتها 69 مليار دولار، وذلك بعد معركة استمرت قرابة سنتين مع جهات تنظيمية عالمية هددت بإفشالها.

وأفادت وكالة «بلومبرج»، أن أكبر عملية استحواذ على الإطلاق في قطاع ألعاب الفيديو تعطي «مايكروسوفت» - صانع أجهزة «إكس بوكس» - مكانة أكثر قوة ضد المنافسين، حيث قفزت بها من المركز الخامس إلى المركز الثالث على مستوى العالم، لتأتي خلف «تينسنت هولدينغز» و«سوني غروب».

يعد الاستحواذ تحولاً مذهلاً بعد أن قلل المسؤولون التنفيذيون في«مايكروسوفت» من قوة وطول مدة اعتراضات جهات مكافحة الاحتكار، ما أجبر عملاق البرمجيات على السعي لتمديد فترة اتمام الصفقة لمدة 3 شهور. وتمكنت «مايكروسوفت» من اتمام الصفقة بعد إجراء تعديلات على اتفاقية الاندماج، وتواصل لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، التي خسرت محاولة وقف الصفقة في المحكمة، اتخاذ إجراءات قانونية في جلسة استماعها الإدارية، قد يجبر ذلك الشركتين على إلغاء الصفقة إذا نجحت مساعي اللجنة.

وأعلنت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، موافقتها على الصفقة بعد قبول خطة إعادة الهيكلة التي تتضمن بيع بعض حقوق الألعاب لشركة النشر الفرنسي « يوبيسوفت إنترتينمنت» (Ubisoft Entertainment).

