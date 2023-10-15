«Ooredoo الكويت» تضع صحة الموظفين في المقام الأول

مال وأعمال

أطلقت Ooredoo الكويت، حملة شاملة ومشتركة في شهر أكتوبر، بهدف التوعية حول سرطان الثدي والصحة النفسية.

تسلط الحملة التوعوية الضوء على التزام Ooredoo المتواصل برعاية موظفيها على المستوى الشخصي. ومن خلال مجموعة من المبادرات الواسعة، انطلقت الشركة في مسيرةٍ لزيادة الوعي والمعرفة، ولتقديم جميع أشكال الدعم لقواها العاملة.

نظراً لأهمية الصحة النفسية، تشمل حملة «عش بصحة» من Ooredoo هذا الجانب أيضاً، لكونه جزءاً لا يتجزأ من الرفاهية الشاملة للفرد، وهذا ما تدركه الشركة وتعي ضرورة التعامل معه بفاعلية.

تهدف الحملة إلى مواجهة الصور النمطية حول تحديات الصحة النفسية، داعيةً إلى إجراء نقاشات مفتوحة وتوفير الدعم للموظفين الذين قد يحتاجونه، مع تعزيز بيئة عمل تولي اهتماماً متكاملاً، لا يقتصر على الصحة البدنية فحسب، بل والصحة النفسية أيضاً.

كما اعتمدت Ooredoo الكويت نهجاً مبتكراً لتحقيق هذه الغاية، حيث قامت بتصميم مساحات مكاتبها لتشمل رسائل تحفيزية وإيجابية، تم توزيعها استراتيجياً في مختلف أنحاء المبنى. وتظهر هذه الرسائل المحفزة على مكاتب الموظفين، وداخل المصاعد، وعلى الشاشات، وغيرها... كل ذلك بهدف تعزيز الثقة ورفع الروح المعنوية للموظفين.

التوعية بسرطان الثدي

إن حملة «كوني واعية، كوني بأمان»، التي أطلقتها شركة Ooredoo الكويت، تركز على أهمية الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي، خاصة خلال شهر التوعية بهذا المرض. ولأجل ذلك، عملت الشركة على تعزيز التزامها تجاه موظفاتها عبر تكوين شراكاتٍ مع بعضٍ من أفضل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، مؤمنةً لهن خصوماتٍ خاصة وعلاجاتٍ حصرية. هذه الخطوة تُظهر بوضوح التزام Ooredoo برفاهية موظفاتها وتعكس جهودها المستمرة لضمان سلامتهن.

بالإضافة إلى تلك الخطوة، قامت Ooredoo الكويت بدعوة خبراء طبيين، لمشاركة الموظفين رؤى قيّمة، حول أساليب الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقديم معلومات تفصيلية حول الوقاية والعلاج. وقد شملت الجهود أيضاً تقديم نصائح استشارية أساسية تهدف إلى تزويد الموظفين بالمعرفة والوعي الضروريين لتحمل مسئولية صحتهم بشكل أكثر فاعلية.

كما استضافت الشركة أخيراً حدثاً مُلهِماً في برج Ooredoo على شكل جلسةٍ نقاشية، جمعت بين الناجين من مرض السرطان، موظفات الشركة، وطبيباً متخصصاً. حيث قدّم هذا الحدث منصةً للحوارات المحفزة ولتعزيز روح التفاؤل، مُتيحةً لهؤلاء الناجين الشجعان فرصة مشاركة الحضور بقصصهم وتجاربهم الشخصية طوال رحلة العلاج.

