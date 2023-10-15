«KIB» توّج الفائزين في السحب التاسع لـ «الدروازة»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري التاسع لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر سبتمبر. وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربح عبد الله أمين محمود داود الجائزة الكبرى بقيمة 10,000 د.ك، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1,000 د.ك، وهم: مها عطا الله شحاذه سلمان، خديجة فزاع حسون العنزي، سامر عبدالحليم عبدالهادي، طلال نهار مجبل المطيري، عايد مطر زايد الفضلي، سجى شاكر عبدالله عبدالرزاق، نبيلة محمد جاسم سبتي، سالم غانم عبدالكريم حسن، عبدالله اجبير فهد العاردي، أحمد راشد فلاح العازمي.

وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، التحوّل الرقمي والابتكار في KIB: «نشهد اليوم استمرار حملتنا المميّزة للشهر التاسع على التوالي، والتي ما تزال تحقّق نجاحاً ملحوظاً وإقبالاً لافتاً، إلى جانب كونها دافعاً قوياً يشجّع العملاء على الادخار والتمتّع بالمزايا والمكافآت مقابل مدّخراتهم. وبهذه المناسبة يسرّنا تهنئة جميع الرابحين في السحب التاسع لحساب الدروازة، كما نتمنّى لجميع عملاء الحساب فرصاً أكبر للفوز في السحوبات الشهرية المقبلة».

وأضاف: «نحن في KIB نسعى على الدوام إلى ابتكار جميع الحلول والمنتجات التي تمكّننا من مكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم، وذلك من خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية ترسّخ علاقاتنا بهم وتلبّي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقاً من شعارنا الأساسي، بنك للحياة».

كما أشار الصانع إلى أن KIB يواصل تبنّي نهج التوسّع في حملاته المصرفية المصمّمة من أجل تشجيع العملاء على فتح حساب «الدروازة» رقمياً عبر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل منصة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل».

والجدير بالذكر أن حساب «الدروازة» هو حساب توفير مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، وقد أطلقه KIB ضمن باقة منتجاته المصرفية المخصّصة للأفراد، وهو الأقوى من نوعه من حيث العائد السنوي المتوّقع بنسبة تصل لغاية 2% كل شهر، والتي يحصل العميل عليها لأول ثلاثة أشهر من فتح الحساب، ويتوقّع وصولها لغاية 1% بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى، علماً بأن العوائد تودع تلقائياً في حساب العميل خلال اليوم الأول من بداية كل شهر.

وإضافة إلى كونه حساب توفير، يُعد «الدروازة» حساباً للسحوبات، يتم من خلاله تتويج 11 رابحاً كل شهر بجوائز قيمتها الإجمالية تصل إلى 20,000 د.ك، وجائزة كبرى في نهاية العام بقيمة 100,000 د.ك، ويتطلّب دخول السحب الشهري توافر 100 د.ك في الحساب، حيث يحصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحب الشهري مقابل كل 1 د.ك يبقى في الحساب طوال شهر كامل، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهر الذي يسبق السحب، بينما يتم احتساب فرصة واحدة للمشاركة في السحب الكبير مقابل كل 1 د.ك يبقى شهرين كاملين، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهرين السابقين للسحب، حيث تطبق الشروط والأحكام.

كما يتميز حساب «الدروازة» بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتماده من قبل هيئة الرقابة الشرعية في KIB، إضافة إلى أنه مدعوم بمجموعة من المزايا الحصرية، مثل سهولة فتح الحساب، إذ لا يشترط تحويل الراتب، ويمكن فتح الحساب من بُعد ومن دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك عن طريق «KIB أون لاين» عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهواتف الذكية «KIB موبايل».

وتجدر الإشارة إلى أن حساب «الدروازة» من KIB يوفّر العديد من المزايا الأخرى، على غرار إصدار بطاقة السحب الآلي بمجرّد فتح الحساب، والتي تتيح السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي لغاية 2,000 د.ك يومياً، إلى جانب إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية مقابل ضمان مالي على هذا الحساب، علماً بأن الحد الأدنى لفتح الحساب والمشاركة في السحوبات هو 100 د.ك ولا يمكن للعميل سحب هذا المبلغ إلا عند إغلاق الحساب.

