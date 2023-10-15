الجارالله بحث مع «صندوق النقد» تنفيذ مشاريع التنمية

مال وأعمال

شاركت الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، حيث ترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماعات وزير المالية فهد الجارالله، وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والتركيز على العمل المطلوب للقضاء على الفقر ومواجهة التحديات العالمية.

كما تم خلال الاجتماعات طرح المسائل المتعلقة بالأعمال واتخاذ مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، كما ستتضمن الاجتماعات العديد من الجلسات والأحداث الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله بمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي د.جهاد أزعور، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الكويت وصندوق النقد الدولي في عدد من المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة، كما شكر الوزير بعثة الصندوق بشأن مشاورات مراجعة المادة الرابعة الخاصة بالإصلاحات المالية والاقتصادية. وحضر اللقاء مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية عبدالعزيز الملا، مدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية د.عبدالعزيز العصيمي.

كما استقبل وزير المالية فهد الجارالله ضمن سلسلة اجتماعات نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، حيث أكد خلال اللقاء على العلاقة التاريخية بين الكويت والبنك الدولي، وامكانية تطويرها والارتقاء بها من خلال المكتب المحلي للبنك الدولي في دولة الكويت، وما يقوم به من تقديم استشارات للجهات المحلية وخاصة البرامج المدرجة برؤية الكويت 2035. وحضر اللقاء المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر، مراقب إدارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية في الصندوق الكويتي للتنمية خالد الخالد، مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية عبدالعزيز الملا، مدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي في وزارة المالية سعد الرشيدي.

و استقبل وزير المالية فهد الجارالله ايضا أمين عام وزير المالية في سلطنة عمان ناصر بن خميس الجشمي، وتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية في إطار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وضمن سلسلة اجتماعات وزير المالية فهد الجارالله خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، استقبل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية زينة زيد طوقان، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز دور مكتب المدير التنفيذي للبنك الدولي لخدمة الدول الأعضاء فيه، والذي يضم 11 دولة عربية.

