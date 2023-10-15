«الخليج» شارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

مال وأعمال

شارك بنك الخليج في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، والتي أقيمت في مراكش بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الحالي، بحضور عدد كبير من صانعي السياسات النقدية والمالية من مختلف دول العالم.

وضم وفد بنك الخليج المشارك في الاجتماعات كل من الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد مندني، ونائب الرئيس التنفيذي بالوكالة – العمليات سامي محفوظ ونائب المدير العام للاتصالات المؤسسية أحمد الأمير.

وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتشمل الاجتماعات السنوية العديد من اللجان، أهمها: لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، ومجموعة الثلاثين، ومن المقرر أن يتطرق اجتماع اللجنة النقدية والمالية إلى النظر في تطورات أداء الاقتصاد العالمي واستشراف اتجاهاته المستقبلية وأيضاً ما يرتبط بتطورات أداء الأسواق المالية الدولية وطبيعة المخاطر التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات ذلك الأداء، إضافة إلى مناقشة أهم السياسات التي ينبغي انتهاجها لتجنب تداعيات مثل تلك المخاطر. وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي، حضر وفد بنك الخليج حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت بحضور ممثلي البنوك الكويتية وجمع غفير من المشاركين في الاجتماع.

