الصقر: البنوك داعم رئيس لخطط التنمية

مال وأعمال

اختتم الوفد الرسمي لبنك الكويت الوطني مشاركته في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة محافظي البنك الدولي والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في مراكش بالمغرب.

وترأس وفد بنك الكويت الوطني نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة عمر بو حديبة.

وعلى هامش الاجتماعات أجرى نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر مقابلة مع قناة العربية أكد خلالها أن البنوك الكويتية تتمتع بوضع مالي صلب ومعدلات جودة أصول ورسملة قوية ومستويات سيولة مريحة، كما أشار إلى أن ميزانية الكويت سوف تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ما سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال وبدوره على القطاع المصرفي.

مستقبل مستدام

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: « البنوك تلعب دوراً رئيسياً في تمويل التحول الأخضر الذي يوفر مجالات جديدة للتمويل ويتيح فرصاً يمكن للبنوك الأكثر استعداداً الاستفادة منها»

وأكد الصقر أن التمويل المستدام أصبح توجها عالميا، ويسهم بشكل كبير في توجيه رأس المال لتعزيز جهود الاقتصادات في التحول الأخضر وخفض الانبعاثات.

وأضاف الصقر: «الوطني كان في مقدمة البنوك التي اتخذت خطوات للاستفادة من التوجه العام نحو الاستدامة من خلال إطلاق خدمات ومنتجات في عملية التحول الأخضر عبر فروعنا الدولية».

فوائض مالية

وعن ارتفاعات أسعار النفط وأثرها المالي على الكويت وانعكاسات ذلك على بيئة الأعمال والقطاع المصرفي بالتبعية أكد الصقر أن أسعار النفط العالمية تمثل عاملا حاسم في تحديد وضع ميزانية الكويت، لأنها عامل مؤثر فيما يخص الإيرادات، وقد سجلت الميزانية الكويتية فائضاً بنهاية العام المالي الماضي 2022/2023 وذلك للمرة الأولى منذ 2014 بفضل ارتفاع أسعار النفط، حيث أسهمت الإيرادات النفطية بنسبة 93% من إجمالي إيرادات الدولة.

وعلق الصقر قائلاً: «تسهم الفوائض المالية بشكل كبير في دعم توجه الحكومة للإسراع بوتيرة ترسية المشروعات، خاصة مع إطلاق الحكومة برنامجها الطموح لمدة 4 سنوات مقبلة والذي يتضمن العديد من المشروعات التنموية»

وفيما يتعلق بانعكاس ذلك على القطاع المصرفي، أوضح الصقر أن البنوك الكويتية دائماً ما تمثل داعما رئيسيا لخطط التنمية الحكومية ولديها القدرة على تمويل جميع ما تطرحه من مشروعات، بفضل قوة مركزها المالي وما تتمتع به من مستويات سيولة مريحة.

وأكمل الصقر حديثه قائلاً: «بالتأكيد تلك التمويلات سوف تعزز الائتمان الذي يشهد تباطؤا بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث لم يحقق نمواً يذكر منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس».

فائدة مرتفعة

وبسؤاله حول مدى تأثر القطاع المصرفي الكويتي بارتفاع أسعار الفائدة، وتبعات ذلك على حجم الائتمان وأداء البنوك، قال الصقر: «إذا تحدثنا عن الائتمان المحلي، فإننا نرى أنه تأثر بعدد من العوامل خلال العام 2023 منها بالتأكيد ارتفاع أسعار الفائدة وضعف آفاق نمو الاقتصاد الكلي أضف إلى تلك العوامل أيضاً العودة لمستويات النمو الطبيعية في أعقاب النمو القوي الذي حدث في 2022»

ولكن على الجانب الاخر فإن دورة رفع أسعار الفائدة قد تكون اقتربت من ذروتها، الأمر الذي قد يمنح الشركات قدراً أكبر من اليقين بشأن تكاليف الاقتراض ويحفز البنوك لتوسيع نطاق خطوط ائتمان قطاع الأعمال في ظل التحسن المستمر في معدل اسناد المشاريع الذي نلاحظه خلال الفترة الماضية.

وأضاف الصقر: «بالنسبة لوضع القطاع المصرفي فإننا بشكل عام مررنا بهذه الدورة وحتى دورات أكثر صرامة مرات عديدة وعادة ما يخدمنا النهج المتحفظ والسياسات التي نتبعها بشكل جيد خلال هذه الأوقات»

فيما أوضح أنه وعلى الجانب الاخر، لا يمكن إغفال أن ارتفاع مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي يصاحبها حالياً ولو مؤقتاً ظروف تتمثل في تأخر إقرار بعض القوانين الاقتصادية التي تسهم بشكل فعّال في إدارة وامتصاص هذه السيولة مثل قانون الدين العام والرهن العقاري.

