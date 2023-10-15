«التجارة العالمية» تحذر من صراع الشرق الأوسط

مال وأعمال

قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا إنها تأمل أن ينتهي الصراع بين الكيان الاسرائيلي وحماس سريعا، محذرة من أنه سيكون له «تأثير كبير حقا» على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة بالفعل إذا اتسع نطاقه في المنطقة. وأضافت في المغرب أن العنف في الشرق الأوسط قد يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتأزمة والحرب الروسية في أوكرانيا. وقالت أوكونجو إيويالا في مقابلة «نأمل أن ينتهي هذا قريبا وأن يتم احتواؤه. خوفنا الأكبر هو اتساع نطاقه، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير حقا على التجارة... الجميع قلقون ويأملون الأفضل».

