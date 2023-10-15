اتحاد المصارف نظم حفل استقبال للبنوك الكويتية

مال وأعمال

نظم اتحاد مصارف الكويت استقبالاً للبنوك الكويتية يوم الخميس

الماضي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تعقد هذا العام في مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 9 وحتى 15 أكتوبر 2023.

شرف الحفل برعاية وحضور وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وسفير دولة الكويت لدى المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح، وأصحاب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مختلف دول العالم، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، ونخبة من قيادات القطاع المصرفي الكويتي وأهم القيادات المصرفية إقليمياً ودولياً. وبهذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح على حرص اتحاد مصارف الكويت الدائم على استمرار تواجده في مثل هذه المحافل المهمة والتي تشكل مناسبة ثمينة لإظهار قوة الاقتصاد الكويتي ونظامه المالي والمصرفي محلياً وعلى الصعيدين العربي والعالمي.

وأشار الدعيج أن حفل الاستقبال حظي بحضور العديد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية والمالية المرموقة في البنوك والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، كما أكد الدعيج أن لمصارف الكويت أصولاً خارجية تشكل جزءاً من النظام المالي العالمي، موضحا أنه قد أجري خلال الحفل لقاءات ومناقشات بين المصرفيين الكويتيين مع نظرائهم من دول العالم لمناقشة المستجدات المالية والمصرفية. وبين الدعيج أن حفل الاستقبال استقطب فرصا لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في مجال الأعمال المصرفية من تمويل واستثمار ومجالات أخرى، وتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الكويت على أكثر من صعيد لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي وتحديث التشريعات نحو اقتصاد أكثر تنافسية ومناخ أعمال أفضل، فضلاً عما يشهده القطاع المصرفي من تطور هائل في مجال التكنولوجيا المالية وتقديم أحدث الخدمات المصرفية والحلول المالية المتوافقة مع تلك التي تقدمها البنوك الرائدة حول العالم. وبهذه المناسبة، قام اتحاد مصارف الكويت بإصدار عدد خاص من مجلة المصارف، تم توزيعه خلال حفل الاستقبال، يهدف إلى إبراز قوة الاقتصاد الكويتي وتعريف الحاضرين من الشخصيات الاقتصادية والمالية والمصرفية ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم بمتانة النظام المالي والقطاع المصرفي الكويتي وتطبيقه للمعايير التنظيمية والرقابية الدولية. تضمن العدد الخاص من مجلة المصارف افتتاحية لرئيس تحرير المجلة، أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي بعنوان «البنوك الكويتية تتطلع للمستقبل» وذلك في ضوء تطورات التكنولوجيا المالية والرقمنة وحرص البنوك الكويتية على مواكبة هذه التطورات مع التركيز على كفاءة الأداء.

كما تضمن العدد مجموعة متنوعة من الحوارات الصحفية مع مختلف الشخصيات الاقتصادية، والمصرفية، والاستثمارية، والدبلوماسية متضمناً حوارا مع معالي محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الصباح، والمدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر، وسعادة سفير المملكة المغربية في الكويت علي ابن عيسى. كما تضمن العدد تقارير وتحليلات متميزة في مختلف الموضوعات الاقتصادية، والمصرفية، والاستثمارية أبرزها:

تقرير لبنك الكويت المركزي بعنوان «بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي – رابطة متينة وتطور مستدام».

تحليل مُجمع لأرباح البنوك الكويتية في النصف الأول من عام 2023.

توصيات صندوق النقد الدولي بمناسبة اختتام مشاورات عام 2023 مع دولة الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق.

برنامج حكومة دولة الكويت 2023-2027 خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي بعنوان «تصحيح المسار... اقتصاد منتج وازدهار مستدام».

تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حول التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.

دراسة لمعهد الدراسات المصرفية بعنوان «رقمنة الخدمات المالية: الفرص والمخاطر للبنوك الكويتية».

تقرير لبنك الكويت المركزي حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في دولة الكويت بنهاية شهر يونيو 2023.

تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) بعنوان «تقرير الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط الدورة».

تقرير لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعنوان «لماذا تستثمر في الكويت؟».

