«زين» نظّمت جلسة توعوية لموظّفيها حول الصحّة النفسية

مال وأعمال

استمراراً لسلسلة الجلسات الصحيّة التوعوية لموظّفيها، استضافت زين جلسة خاصة حول الصحّة النفسية بمُناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يُصادف 10 أكتوبر، والتي ألقتها الناشطة في الأعمال الإنسانية ورائدة الأعمال الشيخة ماجدة جابر الحمود الصباح، حضرتها الرئيسة التنفيذية لشركة زين الكويت إيمان الروضان، ومسؤولو الإدارة التنفيذية وموظّفي الشركة.

وأتت هذه الجلسة تحت مظلّة مُبادرة زين الداخلية تحت اسم BE WELL، وهي استراتيجيتها الخاصة بالصحة الذهنية التي تسعى من خلالها إلى تحسين الصحة النفسية والارتقاء بمستوى رفاهية الموظفين، حيث تحرص الشركة بشكلٍ مُستمر على إثراء التواصل المُباشر والفعّال مع كوادرها داخل وخارج إطار العمل، وذلك من خلال عقد مثل هذه الجلسات التي تُغطّي مُختلف الجوانب الهامة من صحتهم، من أهمها الصحة النفسية.

وخلال الجلسة التي استضافها مركز زين للابتكار (ZINC)، قامت الشيخة ماجدة الصباح بالتأكيد على أهمية الصحة النفسية، وكيفية تحقيق التوازن ما بين الحياة الشخصية والعملية، وأبرز النصائح التي يمكن للموظفين اتّباعها للاهتمام بصحتهم النفسية، كما شاركت الشيخة ماجدة رحلتها الشخصية في الصحة النفسية مع الموظفين، وتطرقت للتحديات النفسية التي واجهتها شخصياً، مؤكدةً بذلك أهمية إزالة الوصمة المُرتبطة بالصحة النفسية.

وتحرص زين بشكلٍ دوري على استضافة الأنشطة والفعاليات الصحية لموظفيها، والتي تتيح لهم الفرصة لمتابعة صحتهم البدنية والذهنية أثناء تواجدهم في مقر العمل، مثل الفحوص الدورية الأساسية للضغط والسكر وغيرها، بالإضافة إلى توفير التطعيمات الموسمية وتطعيمات الشتاء، وحملات التبرع بالدم، هذا إلى جانب مبادرات وحملات الحفاظ على الصحة النفسية.

واتخذت زين موقفاً حازماً في الالتزام برفاهية موظفيها عندما استحدثت - ولأول مرة في أسواق العمل بالمنطقة - استراتيجيةً للصحة الذهنية تحت اسم مبادرة BE WELL في العام 2021، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الصحة النفسية والارتقاء بمستوى رفاهية الموظفين، من خلال الوصول إلى تطبيق خاص للهواتف الذكية للمساعدة الذاتية، وجلسات استشارية مجانية، وورش العمل وغيرها، حيث تستهدف تحسين الصحة النفسية لجميع موظفيها لبناء مؤسسة أكثر ازدهاراً وإنتاجية.

وتستضيف الشركة من وقتٍ إلى آخر عدد من الخبراء في مجالات التوعية لتعزيز الصحة البدنية والذهنية للموظفين، بهدف التركيز على أهمية الصحة البدنية، والتغذية، واليقظة الذهنية، للمساعدة على فهم أفضل لكيفية عيش حياة أكثر صحةً في المكتب أو في المنزل.