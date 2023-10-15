الناجم بحث مع «وسطاء العقار» المرحلة الثانية من «الوسيط العقاري»

مال وأعمال

استقبل وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار رئيس مجلس الإدارة عماد حيدر ونائب الرئيس مبارك المانع والعضو يوسف الصايغ.

اثنى الوكيل على العلاقة الوطيدة بين الطرفين وعلى نشاط الاتحاد وطالب مزيداً من العطاء والاستمرارية لخدمة السوق العقاري.

وتقدم أعضاء الاتحاد بالشكر الجزيل للوكيل بمناسبة انطلاق عقد الوسيط الالكتروني وتم تسليمه تقريراً عن الاعمال التي أسندت للاتحاد من قبل الوزارة في الفترة الماضية وتم إنجازها والمساهمة في هذه المهام كما تشرف الاتحاد بوضع امكاناته وخبراته ودراساته تحت تصرف الوزارة متى ما طلب منه ذلك والرغبة في التعاون التام والمساهمة في المرحلة الثانية من عقد الوسيط الالكتروني وعقد الايجار الموحد الالكتروني وتنظيم سوق العقار والإجراءات للتخلص من الدخلاء على المهنة والارتقاء بمهنة الوسيط العقاري والمساهمة في القرارات المتعلقة بمهنة الوساطة العقارية. واختتم اللقاء كل من الوكيل وأعضاء الاتحاد بالثناء على الجهد المثمر من كلا الطرفين والاتفاق على المزيد من العطاء والتعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والاتحاد لتقديم افضل الاعمال وبذات حفاوة الاستقبال تم ختم الزيارة أعضاء اتحاد وسطاء العقار لوكيل وزارة التجارة والصناعة.

