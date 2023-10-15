مؤتمر «تطوير الموارد البشرية والتطوير الوظيفي» ينطلق غداً

مال وأعمال

ينطلق مؤتمر منظمة تطوير الموارد البشرية والتدريب atd الثاني بالشراكة مع التطبيقي ومعهد المصارف غداً الاثنين الساعة التاسعة صباحاً المؤتمر الثاني في الكويت لمنظمة atd العالمية في فندق جميرا شاطئ المسيلة، على مدار يومي 16 - 17 أكتوبر 2023، برعاية د. حسن الفجام المدير العام للتطبيقي بالشراكة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعهد الدراسات المصرفية والذي سيكون تحت عنوان مؤتمر منظمة تطوير الموارد البشرية والتطوير الوظيفي ودعم المواهب ATD Kuwait Summit 2023 وبشعار «مستقبل التعليم والتدريب»

وبهذه المناسبة صرحت اللجنة المنظمة للمؤتمر في 12events أن «مؤتمر atd الثاني في الكويت سيجمع خبراء الموارد البشرية والمواهب والتعلم والتطوير للالتقاء ومناقشة الاتجاهات الرئيسية والرؤى والابتكارات والتحديات التي تواجه مهنتهم. سيتضمن برنامج يومي المؤتمر جلسات القيادة الفكرية، وحلقات النقاش والمناظرات، والعروض التقديمية، مما يوفر للحاضرين منصة لاكتساب المعرفة والمهارات، وبناء علاقات تجارية مهمة، وتحديات الأعمال.

وسيجمع مؤتمر ATD في الكويت خبراء إقليميين وعالميين لتقديم ومناقشة الاتجاهات والتحديات الرئيسية.

