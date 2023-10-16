تزاكانيي ينضم إلى لائحة مصابي إيطاليا

دوليه

استُبعد مهاجم لاتسيو ماتيا تزاكانيي، المصاب بكاحله، عن مباراة بلاده ضد مضيفته إنكلترا غدا في تصفيات كأس أوروبا 2024، بحسب ما أعلن أول من أمس الاتحاد الإيطالي للعبة. وذكر الاتحاد الإيطالي «بعد الفحوص الطبية التي أجريت للاعب في مركز كوفرتشانو الوطني، تبيّن انه غير قادر على البقاء ضمن المجموعة لخوض مباراة الثلاثاء في لندن». ولم ينتقل تزاكانيي (28 عاماً و3 مباريات دولية) مع «سكوادرا أتزورا» إلى باري، حيث واجهت بلاده مالطا ضمن التصفيات عينها. ولم يكشف الاتحاد الإيطالي ما إذا كان المدرب لوتشانو سباليتي سيعوّض هذه الإصابة بلاعب آخر.

