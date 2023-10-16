سباليتي يشيد بفريقه

دوليه

أشاد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإيطاليا، بلاعبي منتخبه عقب الفوز العريض على مالطة، برباعية نظيفة، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، أول من أمس. وقال سباليتي في تصريحات لقناة «راي سبورت» الإيطالية: «الشيء المهم هو النقاط الثلاث، لقد أظهرنا موقفا احترافيا بعدم التهاون بهذا الخصم». وأضاف: «يمكنك أن ترى حرص اللاعبين على التعرف على بعضهم البعض بشكل أكبر ولعب كرة قدم جيدة، لذلك نحن سعداء جدا». وتابع: «قدم مويس كين مباراة جيدة، سواء كجناح عندما واجه لاعبي الخصم واستخدم قدراته البدنية، يمكن أن يكون مفيدا جدا لنا». وأكد: «لقد هنأته على القتال على كل كرة وإظهار أسلوب فني جيد في بعض اللحظات». وحول مواجهة إنكلترا المقبلة، علق لوتشيانو: «إنها مباراة يمكننا أن نرى فيها حقا إمكاناتنا، بمجرد أن نلعب سأخبركم ما هي هذه الإمكانات».

