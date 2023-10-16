سحب العرض القطري لشراء مان يونايتد

دوليه

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أول من أمس أن المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد سحب عرضه لشراء نادي مان يونايتد الإنكليزي. وأعلن يونايتد قبل عام تقريبًا أنه يبحث عن «بدائل استراتيجية لتعزيز نمو النادي»، مع بيع كامل كأحد الخيارات. وكان الشيخ جاسم والملياردير البريطاني جيم راتكليف في مقدمة المرشحين بعد عدة جولات من العروض في وقت سابق من هذا العام، لكن العملية توقفت في الأشهر الأخيرة على الرغم من غضب مشجعي النادي تجاه المالكين الحاليين، عائلة غلايزر. وذكرت صحيفة ديلي ميل أن راتكليف من المقرر الآن أن يحصل على حصة 25% في النادي مقابل حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني (1.7 مليار دولار). وتستحوذ عائلة غلايزر على النادي الإنكليزي العملاق منذ عام 2005 مقابل 790 مليون جنيه استرليني (961 مليون دولار)، لكنها أثقلت كاهله بديون ضخمة.

وأظهرت الأرقام في مارس الماضي أن ديون يونايتد ارتفعت إلى 970 مليون جنيه إسترليني. وكان عرض الشيخ جاسم هو السيطرة الكاملة على يونايتد ووعد بتصفية ديون النادي. وذكرت بي بي سي أن عرضه كان بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني، لكن المفاوضات انهارت هذا الأسبوع. وعلى النقيض من ذلك، ذكرت تقارير صحافية أن راتكليف يعتزم تعديل عرضه من أجل الدخول أخيرا إلى رأسمال النادي بشراء أسهم قليلة.

ويعتبر راتكليف، مؤسس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس، مشجعا لبطل إنكلترا 20 مرة منذ الطفولة ولديه مجموعة من الاستثمارات الرياضية على الخصوص ملكيته لناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري ، بالإضافة إلى فريق الدراجات الرائد إينيوس غرينادييررز وهو الراعي الرئيسي لفريق مرسيدس للفورمولا واحد.

