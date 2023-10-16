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دوليه

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إصابة أوسيمهن


أعلن المنتخب النيجيري أن مهاجمه فيكتور أوسيمهن أصيب في الفخذ أول من أمس خلال المباراة الدولية الودية ضد السعودية (2-2)، لكن مدة غيابه لم تُعرف بعد بانتظار نتائج فحص بالرنين المغناطيسي. وترك مهاجم نابولي الإيطالي البالغ 24 عاماً المباراة في الدقيقة 55 على ملعب بورتيماو في البرتغال، بعد تعرضه لإصابة بدا أنها عضلية. وقال أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب النيجيري لوكالة فرانس برس إن اللاعب أصيب في الفخذ، مضيفا أن أوسيمهن خضع لفحص بالرنين المغناطيسي ومن المتوقع ظهور نتائجه قريبا. من جهته، قال المدرب البرتغالي لـ»النسور الممتازة» جوزيه بيسيرو ان أوسيمهن سيخضع لصورة مقطعية، وسيغيب على الأرجح عن الودية ضد موزامبيق أيضاً في البرتغال الأثنين (اليوم). وأكد بيسيرو في مقابلة نشرها المنتخب النيجيري على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي «لن نشركه بصرف النظر عن نتيجة الفحص». وسجّل أوسيمهن ستة أهداف هذا الموسم في الدوري الذي يحمل نابولي لقبه في موسم رائع أحرز خلاله النيجيري لقب هداف «سيري أ».


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