مطالبة باخ بالاستمرار

دوليه

رفض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الالماني توماس باخ استبعاد ترشحه مرة أخرى، ذلك بعد ان طالب عدد من الأعضاء الأحد بتعديل القوانين التي تسمح له الترشح لولاية ثالثة.

وانتُخب باخ لأول مرة لولاية مدتها ثماني سنوات عام 2013، ثم أعيد انتخابه لفترة أربع سنوات أخرى في 2021. لكنّ السماح للبطل الأولمبي السابق في رياضة المبارزة والبالغ من العمر 69 عامًا بالاستمرار في منصبه بعد عام 2025 سيتطلب تغييرًا في الميثاق الأولمبي. ومع ذلك، برزت مطالبات عدّة لاستمرار باخ في منصبه خلال اليوم الافتتاحي للدورة الـ141 للجنة الأولمبية الدولية، أمس، في بومباي.

