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دوليه

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ليفربول ينوي التعاقد مع سانيه


كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن نادي ليفربول ينوي التعاقد مع جناح بايرن ميونخ ليروي سانيه لتعويض رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي. وقالت الصحيفة: «ليفربول مستعد للتعاقد مع ليروي سانيه في صفقة قياسية للنادي مقابل ما سيجنيه من بيع محمد صلاح». وتابعت أن مدرب ليفربول يورغن كلوب يرغب في جذب سانيه للعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في صفقة قياسية للنادي، لكن جناح مانشستر سيتي السابق يلفت أنظار ريال مدريد أيضاً». وأضافت أن إدارة «الريدز» وضعت سانيه في المقام الأول لتعويض رحيل محمد صلاح المحتمل إلى الدوري السعودي، سيما بعد العروض الخيالية التي تلقاها من نادي اتحاد جدة.


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