العربي يستعيد خدمات خلف والقلاف

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يستعيد العربي خدمات لاعبيه علي خلف وحمد القلاف بعد تعافيهما من الإصابة، وذلك حسبما صرح رئيس الجهاز الطبي في النادي العربي د. أنور محمد. ويدخل خلف التدريبات هذا الأسبوع بعد تعرضه لكسر في الإصبع أبعده عن اللقاء الأخير، فيما تعافى القلاف من إصابته وسيكون جاهزا للمباراة القادمة.

وذكر طبيب الفريق إن قائد الفريق سليمان عبدالغفور يعاني من شد قوي بعضلة الساق ويخضع لبرنامج تأهيلي وسيتم تقييم حالته خلال هذا الاسبوع للوقوف على جاهزيته للدخول الى التدريبات. ونوه د. أنور إلى إصابة عبدالرحمن الشرهان بالتهاب في أوتار الحوض وحاجته لبرنامج تأهيلي قبل العودة للتدريبات، كما أن عودة خالد المرشد مرهونة بتوصيات الجراح الذي أجرى له العملية الجراحية. وبشأن إصابة حسين أشكناني فسيتم تقييم حالته بعد انتهائه من برنامجه التأهيلي في قطر (اسبيتار)، فيما يحتاج سيف الحشان لبرنامج تأهيلي مدته أسبوعان حيث يعاني من تمزق بعضلة الفخذ. وختم د.أنور تصريحه بالتوضيح بأن ايوالا أصيب في ودية الشباب، بشد في عضلات الفخذ، وسيجري الفحوصات اللازمة للوقوف على جاهزيته. من جانب آخر، يستضيف العربي نظيره الصليبخات في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف المسابقات المحلية. ويلتقي الأخضر مع الفحيحيل الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 8 نقاط. أما الصليبخات الذي يحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى فيلعب مع الساحل ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

