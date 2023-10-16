إعلان قائمة «أزرق اليد»

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اعلن اتحاد كرة اليد قائمة المنتخب المشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي ستنطلق بعد غد في قطر وتستمر لغاية 28 أكتوبر الحالي. وضمت القائمة 20 لاعبا هم محمد الصانع، محمد قنبر، محمد بويابس، فواز مبارك، عبدالرحمن الشمري، صالح الموسوي، محمد الهندال، حيدر دشتي، يوسف ضايف، حسن صفر، عبدالعزيز الشمري، مشعل الحربي، عبدالله الخميس، عبدالعزيز سالمين، فهد صلبوخ، محمد العريان، ابراهيم الامير، محمد غضنفر، حسين الكندري ومهدي الحداد. ويقود الأزرق المدرب الجزائري سعيد حجازي ومساعده محمد مسعودان. وكان «أزرق اليد» استعد للبطولة بأفضل صورة من خلال تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة الألعاب الآسيوية التي أختتمت مؤخرا في الصين. ويلعب الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين وإيران واليابان وكازاخستان فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والسعودية وكوريا الجنوبية والامارات والهند والصين. ويخوض «أزرق اليد» أولى مبارياته يوم 19 اكتوبر الحالي أمام إيران ثم يواجه على التوالي اليابان والبحرين وكازاخستان. ويتأهل إلى الأولمبياد بطل التصفيات فيما يخوض الثاني والثالث ملحقاً عالمياً.