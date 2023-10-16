القادسية يصطدم بالعربي في «طائرة الاتحاد»

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يطمح القادسية إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي العربي في 07:00 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الخامسة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة التي تشهد مباراتين أخريين تجمعان كاظمة مع برقان في 05:00 على الصالة ذاتها، والكويت مع اليرموك في 06:00 على صالة الساحل.

وتتساوى 4 فرق في صدارة الترتيب هي القادسية وكاظمة وبرقان والعربي برصيد 9 نقاط لكل منهم، ياتي بعدهم الكويت والشباب برصيد 6 نقاط، ثم اليرموك والساحل والتضامن دون رصيد. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي إذ يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي.

وتميل الكفة في أبرز لقاءات الجولة ناحية القادسية على حساب غريمه التقليدي العربي قياساً على ماقدمه الفريقين في البطولة لغاية الأن إذ يبلي الأصفر حسنأً بـ 3 انتصارات دون أي هزيمة، فيما يعاني الأخضر من تراجع كبير في مستواه رغم انتصاراته في 3 مباريات على حساب التضامن والساحل والشباب مقابل الهزيمة أمام برقان.

ولم يقدم العربي المستوى المأمول لغاية الآن وهو مهدد بعدم التأهل إلى المربع الذهبي بعد السقوط أمام برقان ما يجعله مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية أمام القادسية اليوم، في المقابل يريد الأصفر مواصلة انتصاراته واثبات رغبته الجدية في المنافسة على الألقاب هذا الموسم. وفي المباراتين الأخريين لن يجد الكويت أي صعوبة في اضافة 3 نقاط جديدة لرصيده على حساب اليرموك المتواضع، فيما ستكون المنافسة على أشدها بين برقان وكاظمة خصوصا في ظل المستويات المميزة التي يقدمها برقان في البطولة.

