تفوق هونغ كونغ وكوريا الجنوبية في «بولينغ الكويت»

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توج منتخب هونغ كونغ بلقب منافسات الثلاثي لفئة الرجال ضمن بطولة الكويت العالمية فيما انتزع منتخب كوريا الجنوبية لقب فئة السيدات لذات المسابقة.

وجاء فوز منتخب هونغ كونغ بمنافسات الرجال بعد تغلبه على ثلاثي منتخب الدنمارك في المباراة النهائية التي اقيمت

على صالة النادي الرياضي الكويتي للبولينغ فيما تقاسم المركز الثالث منتخبا ليتوانيا والتشيك لبلوغهما منافسات نصف نهائي المسابقة. وفي منافسات السيدات تمكن منتخب كوريا من الظفر بالمركز الاول بعد تغلبه على نظيره الكندي (أ) في النهائي في حين آل المركز الثالث لمنتخبي الدنمارك وكندا (ب) بعد وصولهما للدور نصف النهائي.

وقال رئيس الاتحاد الألماني للبولينغ دينير ريشينبيرغ في تصريح للصحافيين عقب ختام منافسات اليوم قبل الأخير ان مستوى البطولة الفني ظهر مرتفعا للغاية بجميع مسابقاتها في ظل رغبة اللاعبين واللاعبات وهم الافضل بالعالم للفوز بألقاب البطولة منوها بالنتائج المميزة التي أحرزها اللاعبون بالمسابقات المختلفة. واضاف ريشينبيرغ ان تصدي نادي البولينغ الكويتي لتنظيم البطولة العالمية بعد فترة غياب امتدت لأعوام وفي منشأة غاية بالروعة يعد امرا مهما لرياضة البولينغ العالمية مشيدا بالتنظيم الاحترافي للجنة المنظمة الكويتية للبطولة.

