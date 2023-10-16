«مكافحة المنشطات» تُقيم ورشة «إدارة النتائج»

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أعلنت الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات (KADA) أنها ستقيم تحت إشراف وتدريب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) ورشة (إدارة النتائج) خلال الفترة من 17 الى 19 أكتوبر الحالي. وأضافت مدير عام الوكالة هناء البطي في تصريح صحافي أمس أن الورشة ستناقش إدارة نتائج قضايا المنشطات الناجمة عن انتهاك قواعد المكافحة وآليات تطبيق العقوبات على اللاعبين والإداريين والاتحادات والأندية الرياضية. وأفادت البطي أن الورشة ستقام على مدى ثلاثة أيام بمشاركة القائمين على مكافحة المنشطات في دول مجلس التعاون والأردن. وأوضحت أن الوكالة الكويتية تسعى لتطبيق قواعد مكافحة المنشطات الدولية مبينة ان الورشة تهدف الى تنمية وتطوير الكوادر العاملة في الوكالة وتوعية القائمين على الانشطة الرياضية بقواعد مكافحة المنشطات وآليات تطبيق عقوبات مخالفتها.