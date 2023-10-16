مصر والجزائر في قمة عربية

دوليه

يخوض المنتخب المصري اختبارا ناريا مساء اليوم عندما يواجه نظيره الجزائري في لقاء ودي على ملعب هزاع بن زايد ضمن استعدادات المنتخبين العربين لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية. ولعب منتخب مصر مباراة ودية مساء الخميس الماضي ضد زامبيا وفاز بهدف دون رد بينما فازت الجزائر على الرأس الأخضر بنتيجة 5-1 وديا أيضا. ويسعى البرتغالي روي فيتوريا مدرب مصر لتحقيق فوز معنوي بالدرجة الأولى أمام منافس من الصف الأول في القارة الأفريقية. كما أن المباراة هي آخر تجربة ودية سيخوضها منتخب مصر قبل بدء مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق الشهر المقبل بمباراتي الجولتين الأولى والثانية والتي يلتقي فيهما الفراعنة مع جيبوتي وسيراليون.