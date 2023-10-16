ديوانية شعراء النبط.. منارة أدبية وإرث حضاري يحمل طابع التراث الكويتي

ديوان Diwan

تعتبر ديوانية شعراء النبط في الكويت التي أسست عام 1977 منارة أدبية وجوهرها إرث حضاري ثري يحمل طابع التراث الكويتي الاصيل وتسعى ديوانية شعراء النبط من خلال مشاركتها في (مهرجان أبو ظبي للشعر) المقام حاليا تحت شعار (الشعر يلهمنا) الى تعزيز وترسيخ مكانة الشعر النبطي والموروث الشعبي الى جانب التراث الخليجي المشترك.

وعقد مهرجان أبوظبي للشعر الذي استمرت فعالياته وأمسياته من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري تحت رعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمشاركة كويتية ونخبة من المثقفين والأدباء والباحثين والإعلاميين المعنيين بالشعر من مختلف دول العالم.

وقال أمين السر ومدير إدارة شعراء النبط في الكويت نصار الخمسان خلال مشاركته في المهرجان إن الحدث الذي يعقد تحت رعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان يصب في تعزيز مسيرة التنمية الثقافية.

وأشاد الخمسان بدعم الإمارات للحركة الثقافية والتراثية وترسيخ مكانتها حاضنة للشعر والشعراء والمواهب وتطوير المحتوى الابداعي.

متمنيا لجميع المشاركين من شعراء وكتاب التوفيق والنجاح.

وهدف المهرجان إلى دعم الفكر والثقافة وتعزيز أهمية الشعر العربي والوعي بالموروث.

وتضمن المهرجان جلسات للدراسات النقدية واألكاديمية وأنماط المشهد الشعري ويسلط الضوء على أبرز الشعراء وانجازاتهم والبيئة الاماراتية في الشعر ودور البرامج الموازية التي ارتقت بمسيرة الشعر العربي عبر بوابة أبوظبي ليسهم في تبادل الخبراتوالمعارف بين الخبراء والمختصين في مجال الشعر بشقيه الفصيح والنبطي والتعريف بدور أبوظبي في رفد مسيرة الشعر العربي.

