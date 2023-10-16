انطلاق فعاليات مهرجان كتارا للرواية العربية بالدوحة

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انطلقت فعاليات مهرجان كتارا للرواية العربية بنسخته التاسعة والتي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في قطر. وأقيم افتتاح المهرجان بحضور المدير العام لكتارا الدكتور خالد السليطي والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الدكتور محمد ولد أعمر وجمع من الأدباء والمثقفين.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر حتى 20 أكتوبر الحالي معرض (كتارا) للكتاب الذي يضم 25 جناحا لدور النشر القطرية إلى جانب المكتبات المحلية الكبرى ومشاركة عدد من المؤسسات الثقافية والبحثية حيث يتم تنظيم هذا المعرض سنويا بالتزامن مع أسبوع الرواية. ويشتمل المهرجان على معرض حول الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس الذي اختير شخصية العام والذي يروي سيرته ومراحل حياته إلى جانب بث رواياته التي تم تحويلها إلى أفلام سينمائية، فيما تقام ورش فنية مصاحبة للمعرض يقوم فيها الفنانون برسم لوحات مستوحاة من أعماله الروائية .كما أقيم ضمن مهرجان الرواية العربية اليوم حفل توقيع كتب الأعمال الفائزة في الدورة الثامنة من الجائزة حيث شارك الكتاب الفائزون في الدورة السابقة أعمالهم مع رواد معرض الكتاب. وجائزة (كتارا) للرواية العربية هي جائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في بداية 2014 وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والاشراف عليها بصورة كاملة. وتسعى المؤسسة من خلال الجائزة لأن تكون منصة إبداعية بارزة في تاريخ الرواية العربية تنطلق بها نحو العالمية وحافزا دائما لتعزيز الابداع الروائي العربي والمساهمة في التواصل الثقافي مع الآخر من خلال الترجمة.

