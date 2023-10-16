بدر خالد البدر... رجل المهمات الصعبة

ديوان Diwan

صفحتنا اليوم تحكي سيرة رجل عاش حياة خصبة حافلة بالعمل والعمل ولا شيء إلا العمل، كان رجلاً للمهمات الصعبة، عاش قرناً كاملاً من الزمان (1912-2015) بدر خالد البدر القناعي، ولد بدر البدر وعاش طفولته في الكويت وانتقل للعمل والدراسة الى كل من البصرة وبغداد ولبنان والهند وبريطانيا، وكان الرجل سابقاً لزمانه في تفكيره وتطلعاته، فتعلم الطيران في بريطانيا، في الوقت الذي لم يكن أحد من مواطني وطنه قد شاهد طائرة عن قرب (ناهيك عن ركوبها) ولم يكن في بلاده بيت مصنوع من الأسمنت، ولم يكن لدى الأهالي ماء عذب نقي نظيف صالح للشرب إلا ما ندر، وكان أهل البلاد يعملون في صناعة السفن (القلافة) والسفر بحثاً عن اللؤلؤ في جوف البحار، أو السفر لشهور إلى الهند للتجارة... إليكم سيرة حياة هذا الرجل.

ولد بدر خالد البدر في فريج القناعات الواقع في حي الوسط من مدينة الكويت القديمة، اختار له الأهل اسم «بدر» تيمناً باسم جده لأبيه، واسم جده من ناحية والدته من جهة أخرى، فأصبح بدراً على بدر على بدر.

وفي صباه أراد أن يتعلم فنون التجارة ليدخل عالم المال والأعمال كأغلب أفراد أسرته، أدخله والده مدرسة أهلية (مطوع) لتعليم القرآن الكريم وهو طفل لا يتجاوز السادسة من عمره، وكانت عائلته تملك بساتين لزراعة النخيل في مدينة البصرة وحواليها، كأغلب العائلات الكويتية الثرية العاملة في حقل التجارة والأعمال، وكان من عادة هؤلاء أن يعيشوا بالقرب من بساتينهم أو يوكلون أحداً من أبنائهم لرعايتها.

سافر بدر البدر الى البصرة وهو صبي في الثامنة من عمره، ودخل مدرسة ابتدائية تدعى «مدرسة السيف» في عام 1921، ثم التحق «بالصف التحضيري» ثم المرحلة الابتدائية ثم المرحلة الثانوية (كما كان النظام القديم للتعليم في العراق)، استمر بالدراسة ولكن غاب عنها في السنة النهائية الثانوية لإصابته بالملاريا، فانقطع عن الدراسة لمدة عام دراسي كامل، وكانت الدراسة هناك تشمل اللغة العربية والدين الاسلامي والحساب والتاريخ والجغرافيا واللغة الانجليزية، وفي عام 1925 توفي والده السيد خالد البدر القناعي، وكان بدر في الثالثة عشرة من عمره (وكان والده قبل وفاته جعله تحت وصاية أخيه الأكبر عبدالله).

ترك الوالد لعائلته إرثاً مالياً كبيراً وقطعاً من الاراضي الزراعية والعقارات بكل من الكويت والعراق، وكان من حصة بدر البدر من هذا الإرث عقار وحصة من بعض بساتين النخيل بالبصرة، وعقار ثان في بلده الكويت مع مقدار من المال يبلغ اثنين عشر ألف روبية، إن حصول بدر على هذا القدر من المال... كان كافياً ليوقظ في صدره قدراً أكبر من الآمال والطموحات التي عادة تدور في قلوب وصدور الشباب.

سافر بدر البدر من العراق الى لبنان، ودخل مدرسة ثانوية أكمل فيها السنة النهائية التي غاب فيها بسبب إصابته بالملاريا، والمدرسة كانت في منطقة برمانا أحد أجمل مصايف لبنان تديرها بعثة تبشيرية وكانت الدراسة فيها باللغة الانجليزية.

بعد انتهاء الدراسة في لبنان سافر الى الهند لغرض العمل بالتجارة كأغلب أبناء الكويت والخليج، ولكن صادف في إحدى المكتبات مجلات باللغة الانجليزية تتعلق بالطيران، ومنذ هذه اللحظة.. تعلق قلبه وفؤاده بالطيران، وكان له ما أراد وما نوى، ترك الهند غير نادم وسافر بالباخرة الى بريطانيا في عام 1933، وانضم فوراً وعلى نفقته الخاصة بمدرسة لتعليم الطيران بمدينة (ساوثمتون) وكانت المصاريف تشمل دراسة الطيران والسكن والوجبات اليومية الثلاث، وفي مطار «هامبل» بدأ بدر خالد البدر أولى خطواته في عالم الطيران نظرياً وعملياً، طار أولاً بصحبة المدرب لفترات من الطيران على طائرة صغيرة خفيفة ذات محرك واحد، ولما بلغت مجموع ساعات طيرانه 12 ساعة و45 دقيقة، سمح له المدرب بالطيران منفرداً (بدون المدرب) لمدة قصيرة حول المطار، وبعد فترة أخرى من الطيران حصل على «إجازة طيار خاص» وهذه أول إجارة وشهادة في مجال الطيران يحصل عليها طالب الطيران في مشوار حياته في عالم الطيران، حدث ذلك في عام 1934، وفي سبتمبر من هذا العام (1934) عاد بدر البدر إلى العراق وعمل بوظيفة ضابط مراقبة جوية بمطار بغداد وأعطي له راتب شهري قدره 12 ديناراً عراقياً، ولما افتتح مطار البصرة في عام 1936 انتقل البدر الى هذا المطار بنفس الوظيفة السابقة له بمطار بغداد ولكن الراتب أصبح 16 ديناراً عراقياً شهرياً.

قضى بدر البدر القناعي زهرة عمره وريعان شبابه مغترباً في كل من البصرة وبغداد ولبنان والهند وبريطانيا (كما ذكرنا سابقاً) في الوقت الذي كان العالم يعاني من تبعات الكساد الاقتصادي الكبير الذي أصاب كل شعوب الأرض، ورأى أنه آن الأوان ليعود الطائر الشريد إلى عشه والرجل المغترب الى حضن وطنه... عاد البدر إلى الكويت في عام 1954 ولكنه (وياللعجب! لم يعمل في مجال الطيران كما كان متوقعاً!!) بل عمل بالتجارة مهنة الآباء والأجداد، ولكن بعد فترة ترك العمل بالتجارة وعمل بإدارة معارف الكويت (وزارة التربية لاحقاً) بوظيفة سكرتير للمدير العام للشؤون المالية والإدارية بهذه الإدارة، لاحظ أثناء عمله تكاثر وتزايد أعداد المراجعين سواءً من الادارة نفسها أو من خارجها، تطلب وتسأل عن مناقصة هنا أو هناك، أو طلباً للتوظيف، وكان هذا يحدث في كل دوائر وادارات البلاد، فرأى بنظرة الثاقب، وذكائه الوقاد، أن الوقت قد حان لإصدار جريدة حكومية أسبوعية أسوة بعدد من دول العالم العربي، تنشر بها أخبار المناقصات الحكومية والأخبار الإدارية المهمة التي تهم الوطن والمواطنين، فكتب اقتراحاً بهذا الشأن الى «اللجنة التنفيذية العلياً»، والتي كانت تتكون من عدد من الشيوخ وكبار الموظفين بالبلاد، وهي برئاسة الشيخ صباح الأحمد الصباح، وبعد فترة قصيرة جاءت الموافقة بالإيجاب لإنشاء وإصدار الجريدة الحكومية وسميت منذ ذلك الوقت «الكويت اليوم»، وصدر العدد الأول منها في الحادي عشر من ديسمبر 1954.

وفي سنة 1955 صدر قرار من «اللجنة التنفيذية العليا» بانشاء «دائرة المطبوعات والنشر» وعين البدر مديراً عاماً لها، ولكن الشغل الشاغل لكبار المسؤولين في البلاد كان إنشاء «مطبعة الحكومة» تتولى طباعة المجلات والمنشورات والمطبوعات والدفاتر الخاصة بأعمال الحكومة في مختلف الادارات، بعد ان كانت هذه تطبع كلها بمطابع تجارية داخل البلاد وأحياناً خارجها، فاشترت الحكومة مطبعة حديثة الطراز من دولة أوروبية متقدمة في الصناعة، وقبيل تشغيل المطبعة بعثت الحكومة عدداً من الشباب الكويتي الى مصر العربية بلغ عددهم 28 شاباً للتدريب والإتقان العمل بكل مجالات الطباعة، وتشاء الأقدار بأن يكون بين هؤلاء الشباب ممن برع في الفن أكثر من الطباعة، ولمع اسمه وغيره من الشباب في جميع مجالات الحياة، (انظر أسماء الشباب المبعوثين إلى القاهرة).

أرادت حكومة الكويت أن تسهم في بعث ونشر العلوم والفنون والآداب في مجلة شاملة جديدة وتطبع في الكويت وتوزع حول العالم العربي وتباع بسعر رمزي، فشكلت الحكومة لجنة لاختيار اسم المجلة ورئيساً للتحرير، فوقع الاختيار أولاً على اسم المجلة (العربي) ورئيس تحريرها الدكتور أحمد زكي مدير جامعة القاهرة، وأعطي حرية الاختيار لرئيس التحرير لاختيار مساعديه، فاختار الدكتور أحمد زكي القاطم الذي سوف يعمل معه وتحت إدارته، فاختار السيد سليم الزبال مخرجاً، والسيد أوسكار متري مصوراً، والسيد عبدالوارث كبير سكرتيراً للتحرير، وصدر العدد الأول من مجلة العربي في ديسمبر من عام 1958، وتمت طباعة ثلاثين ألف نسخة من العدد الأول وتم توزيعها في جميع أرجاء الوطن العربي، ومنذ تلك اللحظة وهذه المجلة تصدر شهرياً وتحظى بالاعجاب والقبول سنة بعد أخرى، والمعروف أن بدر البدر القناعي كان عضواً أساسياً فاعلاً في كل الخطوات، اشترك بدر القناعي بلجان عديدة، منها لجنة مساعدة أهالي البلاد من الذين تضرروا من الأمطار الغزيرة التي نزلت في عام 1954 ولجوء الناس الى السكن في المدارس والمساجد بعد تهدم بيوتهم التي كانت مبنية من الطين، ووقع الاختيار عليه ليكون ضمن الفريق الذي يشرف على كتابة تاريخ الكويت وقد أعطي بدر البدر شهادة من اتحاد المؤرخين العرب تقديراً لمساهماته المستمرة في خدمة التاريخ العربي، وأوكلت اليه رئاسة لجنة مساعدة دول الخليج والجنوب العربي التي تتبع وزارة الخارجية والتي تتولى بناء المدارس والمستشفيات في كل إمارة من دولة الامارات المتحدة اليوم، وكذلك في دولة اليمن وعدن وحضرموت.

وبعد استقلال دولة الكويت تحولت الادارات الحكومية الى وزارات، فعين السيد بدر خالد البدر وكيلا لوزارة الإرشاد والأنباء (وزارة الاعلام حالياً) وكان هو أول وكيل وزارة للإعلام، وتقاعد في عام 1969 ولكن استمر بالعمل والتعاون مع وزارة الخارجية حتى عام 1971.

صدر لضيف مقالنا والطيار الكويتي الأول كتاب بعنوان «معركة الجهراء ما قبلها وبعدها في عام 1980، وصدر له كتاب آخر مكون من جزءين بعنوان «رحلة مع قافلة الحياة» يحكي فيه سيرة حياته بالتزامن مع الأحداث السياسية والاجتماعية الكبيرة التي مرت على الكويت والعالم العربي، وفي الختام أود أن أذكر أنني أنا كاتب هذا المقال مصطفى مراد المؤمن كتبت كتاباً خاصاً عن رحلة بدر خالد البدر في عالم الطيران وجزءاً يسير من سيرة حياته، اسميت الكتاب «حكاية أول طيار كويتي».

