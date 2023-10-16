شاركوا لتحققوا الأهداف

ديوان Diwan

تشرفت برعايتي لجائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وذلك منذ انطلاقتها في عام 2007م وحتى النسخة السابعة عشرة منها في عام 2023م، الأمر الذي يسعدني وأنا أساهم بدعم عمل زملائي وأبنائي، ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي والتربوي في دولة الكويت الحبيبة وذلك من خلال رعايتي لجائزة البغلي للابن البار لعام 2023م.

ما زالت مسيرة العمل الإنساني - بتوفيق من الله - متواصلة ومستمرة؛ لاستكمال رسالتنا الحضارية والإنسانية في العمل التطوعي والخيري، حيث أعلنا عن انطلاق مسابقات جائزة البغلي للابن البار للسنة السابعة عشرة على التوالي، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية لكل فعاليات وبرامج وأنشطة ومسابقات الجائزة لعام 2023م.

إن جائزة البغلي أثبتت مكانتها المتميزة في المجتمع من خلال الأنشطة والفعاليات التي نظمتها اللجنة العليا على مدار الستة عشر سنة الماضية، حيث يتفق الجميع على أهمية الدور الاجتماعي الذي يجب أن يؤدى من قبل القطاع الخيري والخاص والأهلي؛ لمساندة القطاع الحكومي في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية للدولة، وخاصة ما يتعلق بقضايا رعاية وخدمة وتأهيل وبر كبار السن من الوالدين والأقارب، وبر الوطن من مختلف شرائح أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

إن تعزيز فضيلة بر الوالدين وبر كبار السن، وبر الوطن بين أفراد المجتمع تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء، لذلك تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة للسنة السابعة عشرة على التوالي، حيث لمسنا حرص وتفاعل كافة أفراد المجتمع على المشاركة؛ مما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين والأقارب من كبار السن الذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم، وتعميق البر في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع الجهات العاملة كافة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة، تأكيداً للسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية التي تم وضعها واتخاذها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي في دولة الكويت، وذلك انطلاقاً من الخاصية التي تتمتع فيها دولة الكويت كمركز عالمي للعمل الإنساني، وتأكيداً على الريادة الكويتية في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي؛ مما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً، والتعاون لتحقيق التكامل والوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة في دولة الكويت؛ الأمر الذي يعزز ويرسخ العمل الخيري والإنساني التطوعي في المجتمع.

وبدأ الوقت يقترب من موعد انتهاء فترة المشاركة في المسابقات التي تم تنفيذها من خلال جائزة البغلي للابن البار لعام 2023م تتمثل في مسابقة البغلي للابن البار الرئيسية، ومسابقة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي، ومسابقة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي، و مسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة، ومسابقة الشعر الشعبي والفصيح، ومسابقة الفنون التشكيلية، ومسابقة فن الكاريكاتير، ومسابقة التراث والحرف اليدوية، حيث امتدت فترة المشاركة في كافة المسابقات خلال الفترة من 1/6/2023م وتنتهي في 31/10/2023م، ولله الحمد والفضل مازال الاقبال على المشاركة في كافة المسابقات يسير وفق المطلوب إلا أننا في المبرة نسعى دائماً لتوسع رقعة المشاركة في المسابقات من حيث المضمون والموضوع من شرائح المجتمع كافة أفراداً ومؤسسات لتحقيق الأهداف العامة للمبرة والمؤسسات الأخرى التي تعمل في تعزيز الجوانب الإنسانية والتطوعية على حد سواء.

لذا أدعو جميع أبنائي بالمشاركة في كافة مسابقات وفروع الجائزة؛ لأهمية دورهم في دعم القضايا المتعلقة في البر بكافة أشكاله، قبل موعد اقفال باب المشاركة في جميع مسابقات الجائزة بتاريخ 31/10/2023م، متمنياً للجميع التوفيق في الفوز بالمسابقات، ومقدراً وشاكراً لكل من ساهم وشارك في تنفيذ فعاليات جائزة البغلي للابن البار بالأعوام السابقة؛ مما أعطانا الثقة لنستمر في رعاية الجائزة في عام 2023 م وشاركنا في تحقيق الأهداف المنشودة.

